«Αυτή η χρονιά είναι δύσκολη και αναζητούμε κάθε δυνατό τρόπο για να στηρίξουμε τους παραγωγούς της χώρας, αλλά οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες», υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η εφετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον αγροτικό κόσμο λόγω δύο βασικών παραγόντων: «Ο πρώτος λόγος αφορά στην κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. Και ο δεύτερος λόγος ότι είναι μια κακή συγκυρία, μια συγκυριακά κακή χρονιά για τις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά».

Σχετικά με τις βασικές διεκδικήσεις των αγροτών, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Οι αγρότες έθεσαν ενώπιον του πρωθυπουργού τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο ήταν το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, το δεύτερο ήταν το φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και το τρίτο ήταν οι αποζημιώσεις του Daniel στη Θεσσαλία». Θύμισε ότι για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική κατοχύρωση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο στο 100%. Ανέφερε ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για αγροτική χρήση έχει κλειδώσει σε χαμηλή τιμή των εννέα λεπτών για 2+8 χρόνια, προσφέρονται ασφάλεια στον προγραμματισμό της αγροτικής παραγωγής και τόνισε ότι έχουν καταβληθεί ήδη όλες οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ που αφορούν στον Daniel. “Tο Ότι υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εκκρεμότητες είναι αλήθεια. Σε σύνολο 33.000 φακέλων, έχουμε σε εκκρεμότητα περίπου 100 φακέλους», είπε.

Για τα Τέμπη, ο υπουργός σημείωσε πως: «Είναι ένα πραγματικά τραγικό δυστύχημα το οποίο θα έπρεπε να μας έχει βάλει σε μια εντελώς διαφορετική λογική όλους μας. Και το λέω γιατί η ενσυναίσθηση θα έπρεπε να ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό απέναντι στην αντιμετώπιση ενός γεγονότος που χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και νέα παιδιά. Είναι μια παθογένεια διαχρονική της ελληνικής πολιτείας η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτέλους. Να βάλουμε μια κουρτίνα σε αυτό και επιτέλους να ξεκινήσουμε μια καινούρια μέρα. Δεν είναι εύκολο αλλά αν όλα αυτά δεν μας φτάνουν σε αυτό το σημείο, απορώ πραγματικά τι θα μπορούσε να μας φτάσει».

Ερωτώμενος γιατί ο κ. Τριαντόπουλος δεν κατέθεσε στην εξεταστική και δεν έχει μιλήσει ενώ τον κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι είναι ο ιθύνων νους του «μπαζώματος», απάντησε: «Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω ενδεχομένως για αστοχία. Ένας λάθος χειρισμού θα μπορούσε να γίνει. Δεν αναφέρομαι στον κ. Τριαντόπουλο αλλά γενικότερο στον επιχειρησιακό χειρισμό. Ποτέ δεν γίνονται με την γνώση του πολιτικού προσώπου αλλά γίνονται με βάση εισηγήσεις κάποιων επιχειρησιακών παραγόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η προανακριτική που έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ θα την δούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γεγονός που θα πρέπει να μας χτυπήσει πολλά καμπανάκια, να καταλάβουμε ότι πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει συνολικά για τα δικά του βήματα, με την ευθύνη που του αναλογεί. Εγώ δεν προτίθεμαι να κάνω συγκρίσεις και να πω ότι στο Μάτι χαθήκαν 110 και στη Μάνδρα άλλοι 30. Δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή από παθογένειες και αστοχίες, οι οποίες προφανώς αφορούν στο πολιτικό σύστημα, μεταφράζοντας την ίδια τη λειτουργία της πολιτείας και στο τέλος έχουν συνέπεια την ίδια την κοινωνία, εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για το δυστύχημα των Τεμπών με στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας:

«Η δικαιοσύνη αναβάθμισε την υπόθεση αναθέτοντάς την σε εφέτη ανακριτή. Η κυβέρνηση είναι αυτή που αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου να υπάρξει το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Η κυβέρνηση είναι αυτή που δημιουργεί τη δυνατότητα να υπάρχει ο χώρος για να ολοκληρωθεί όλη η δικαστική διαδικασία γιατί δεν είναι εύκολη. Η κυβέρνηση είναι αυτή που φέρνει τον εθνικό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και κάποιοι άλλοι δεν τον ψηφίζουν. Αν όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιος θέλει να το συγκαλύψει…», είπε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να μην χρησιμοποιούνται εξεταστικές επιτροπές για μικροπολιτικές σκοπιμότητες: «Όταν έχει τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός, με μια γενναία τοποθέτηση, εκτιμώ ότι παρέλκει οποιαδήποτε συζήτηση ημών. Μια προσωπική μου άποψη την οποία έχω διατυπώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής, είναι ότι δεν πιστεύω πως οι βουλευτές μπορεί να έχουν το ρόλο του δικαστή. Εδώ γίνεται ένα τεράστιο λάθος. Δυστυχώς, οι εξεταστικές και οι προανακριτικές επιτροπές έχουν χρησιμοποιηθεί για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε σοβαροί».

Πηγή: skai.gr

