Η προοπτική επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στην 'Αγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Τούρκο πρόεδρο για τη συνάντησή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, «σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, πρώτος τη τάξει αρχιερέας του Οικ. Θρόνου και εκ των πλέον στενών συνεργατών του κ. Βαρθολομαίου, καθώς και ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός και ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου εδρεύει η Θεολογική Σχολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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