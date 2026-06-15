Κατέληξε η γυναίκα αστυνομικός, την οποία μαχαίρωσε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού φέρεται να κάλεσε τις αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Ο δράστης, ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, που υπηρετούσε επίσης στην αστυνομία, αφού μαχαίρωσε τη σύζυγό του έφυγε με το όχημά του.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία δέχθηκε κλήση από έναν πολίτη, ο οποίος εντόπισε το όχημα σε άλλο σημείο της περιοχής, συγκεκριμένα στο Κορύλοβο Δράμας και φέρεται να ανέφερε ότι ο οδηγός ήταν πυροβολημένος. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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