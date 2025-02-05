Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «αυτό είναι τρανή απόδειξη ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως Χρήστος Τριαντόπουλος έχει απαντήσει δημόσια επί του θέματος και πως «δεν θα κάνουμε δικαστήριο, δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην προανακριτική, όμως θα πιάσουμε σημείο σημείο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η Βουλή έκρυψε την δικογραφία είπε πως όταν ήρθε στη Βουλή ανακοινώθηκε και μετά κατέφθασαν συμπληρωματικά έγγραφα. «Οι δικογραφίες είναι δημόσιες και οι βουλευτές έχουν πρόσβαση», τόνισε.

Επιπλέον, στάθηκε στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού για την διερεύνηση ατυχημάτων λέγοντας πως αν η κυβέρνηση επιθυμούσε την συγκάλυψη δεν θα σύστηνε έναν ανεξάρτητο οργανισμό και δεν θα τον στελέχωνε με προσωπικό. «Το πρώτο που βγαίνει από το πόρισμα είναι ότι καταρρίπτεται πανηγυρικά το αφήγημα της συγκάλυψη», επεσήμανε χαρακτηριστικά. «Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και επικαλείται το πόρισμα ενός οργανισμού για τον οποίο δεν ψήφισε στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σχετικά με την επίθεση στη Δικαιοσύνη, στην οποία ασκείται κριτική για καθυστέρηση, τονίζοντας πως «δεν πιέζουμε παρανόμως την Δικαιοσύνη όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που έστησε παραϋπουργεία. Τώρα που δεν πιέζουμε και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, μας λένε ότι καθυστερούμε».

Αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στο ERT News: «Αν μπορούσαμε να το βάλουμε σε τίτλους το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών μπορεί να αξιολογηθεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι είναι ένα συλλογικό τραύμα, ένα δυστύχημα το οποίο πληγώνει το σύνολο της κοινωνίας και πολύ περισσότερο τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν το συζητάμε αυτό. Γι’ αυτό και το δεύτερο επίπεδο είναι όλα στο φως και η Δικαιοσύνη να αποφασίσει χωρίς αστερίσκους και χωρίς εξαιρέσεις ποιοι έχουν την οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτό δεν το συζητάμε. Υπάρχει και ένα τρίτο όμως επίπεδο, το οποίο έχει να κάνει με την αντιπολίτευση, η οποία πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη και μάλιστα να βρει ένα πολιτικό σωσίβιο, γιατί όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από την πλάτη που έχουν γυρίσει οι πολίτες σε μια στείρα αντιπολίτευση, προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά. Και δυστυχώς το κάνει και στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων που είναι οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και μιας οργισμένης κοινωνίας η οποία ζητάει δικαιοσύνη και δικαίως ζητάει δικαιοσύνη. Και είναι και αυτονόητο ότι πρέπει αυτό να αποδοθεί άμεσα».

«Τώρα προσέξτε ως προς τη συζήτηση για το μπάζωμα υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η μία συζήτηση έχει να κάνει με το αν έγιναν ή όχι κάποιοι χειρισμοί σωστά ή έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί. Αυτό θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Καμία κυβέρνηση, κανένας εκπρόσωπος κυβέρνησης και κανένας υπουργός το είδατε και με τον πρωθυπουργό δεν θα πάρει από πριν θέση για κάτι που ερευνά η Δικαιοσύνη. Ως προς όμως το δόλο απόκρυψης εδώ, νομίζω ότι αυτό ακουμπάει περισσότερ ομε την προσπάθεια εργαλειοποίησης της αντιπολίτευσης. Τώρα κοιτάξτε να δείτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση κατηγορείται για συγκάλυψη. Και όταν μιλάς για συγκάλυψη τι λες ουσιαστικά; ότι κατηγορείς την κυβέρνηση ότι θέλει να κρύψει τους ενόχους, αυτό είναι συγκάλυψη.

»Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ το ζητούσαμε από την αντιπολίτευση να καταθέσει ένα κατηγορητήριο για όλες αυτές τις πτυχές του δυστυχήματος των Τεμπών, δεν το έκανε. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση να κάνει, αλλά μέχρι τώρα δεν ετίθετο θέμα συγκάλυψης, δεν μας είχαν ρωτήσει κάτι για να πούμε εμείς όχι και να πούμε “α, συγκαλύπτουμε τον άλφα ή τον βήτα”. Έρχεται λοιπόν μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μας κατηγορεί αντιπολίτευση και εκφράζει την πρόθεσή της να καταθέσει πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό που λέμε τελοσπάντων προανακριτική. Περιμένουμε το κατηγορητήριο. Περιμένουμε την πρόταση. Δεν μπορούμε να πούμε από πριν ναι ή όχι σε κάτι που δεν έχει κατατεθεί. Έχουμε ήδη διατυπώσει ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο εμείς και αυτό θα είναι και άλλη μια τρανή απόδειξη ότι δεν υπάρχει ζήτημα συγκάλυψης. Είναι άλλο πράγμα να εκφράζεις μια σειρά από αιτιάσεις ενστάσεις σε σχέση με την υπόθεση και είναι άλλο πράγμα να κατηγορείς μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό για συγκάλυψη, ενώ κάνει με τις ενέργειές του το εντελώς αντίθετο.

»Ως προς την πολιτική προέκταση αυτής της κίνησης του ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρετε, έχει μία μεγάλη διαφορά, είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις σε ένα κανάλι, σε μια ομιλία και να λες βαρύγδουπες εκφράσεις όπως συγκάλυψη, να κατηγορείς μια κυβέρνηση και άλλο πράγμα μια επίσημη πρόταση. Μια επίσημη πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο κατηγορητήριο, αιτιώδη συνάφεια. Όλα αυτά τα περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι είναι άλλο πράγμα η επίσημη θέση μας για να μην υπάρχει ζήτημα κατηγορίας, συγκάλυψης και άλλο πράγμα ο σχολιασμός αυτών των οποίων θα λέει το κατηγορητήριο. Μην τα συνδέουμε αυτά τα δύο».

Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε «περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να δω πώς το ΠΑΣΟΚ νομικά γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις διαδικασίες με πολιτικό μανιφέστο.

Δεν είναι πολιτικό μανιφέστο μια δικαστική ή μια διαδικασία η οποία είναι μια δικαστικής φύσεως που είναι η προκαταρκτική εξέταση. Εδώ λοιπόν περιμένουμε, μπαίνουμε στην ουσία πλέον, να δούμε λοιπόν τι λένε και πώς το τεκμηριώνουν. Και ως προς τις κατηγορίες για τη δικογραφία, είναι και αυτές μέρος μιας πρωτοφανούς εργαλειοποίησης, γιατί είναι δεδομένο, τα είπε σημείο σημείο και ο νέος πρόεδρος της Βουλής ότι η δικογραφία αυτή ήρθε στη Βουλή, ανακοινώθηκε η έλευσή της και κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο της Βουλής[…] Η δικογραφία ήρθε, ανακοινώθηκε και αυτό στο οποίο αναφέρει η αντιπολίτευση είναι συμπληρωματικά έγγραφα. Έγινε ότι συμβαίνει με όλες τις δικογραφίες όλων των υποθέσεων στη Βουλή. Ανακοινώνεται η έλευση μίας δικογραφίας και όταν μπαίνουν συμπληρωματικά έγγραφα εισέρχονται στη δικογραφία και είναι δημόσια για όλους τους βουλευτές».

