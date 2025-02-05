ΥΠΕΞ: Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Δεν υπάρχει έως στιγμής επιβεβαιωμένη ημερομηνία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, διευκρίνιζαν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας προηγούμενη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Οι δυο πλευρές έχουν θέσει πιθανές ημερομηνίες για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και Απρίλιο. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Όπως είχε δηλώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην πρόσφατή τους συνάντηση οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν είχαν συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και έμενε η επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.