Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Χυδαία εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών

Για χυδαία εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών από την αντιπολίτευση έκανε λόγο ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε στον απόηχο της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ ότι θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει τυχόν ποινικές ευθύνες του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, σχετικά «με την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών».

Η τραγωδία ερευνάται πρωτίστως και κυρίως σε ποινικό επίπεδο και τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη. Ρητορικό ερώτημα: έχουμε παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης καθοιονδήποτε τρόπο; Αν δεν έχουμε παρέμβει, τι συγκαλύπτουμε; Εκεί είναι η ανάκριση. Η Δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι νομίζει, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο της τόνισε ο Μάκης Βορίδης.

Ο υπουργός Επικρατείας τάχθηκε εναντίον θεωριών, εικασιών, υποθέσεων. «Ας πει κάποιος κάτι αν έχει να το πει, αλλά κάτι συγκεκριμένο. Διάφορα ακούγονται στον δημόσιο διάλογο» είπε.

Υπάρχει η θεωρία για παρέμβαση στον χώρο (του δυστυχήματος) με στόχο συγκάλυψη και απόκρυψη στοιχειών από την ανάκριση. Για να δεχθεί κάποιος ότι η κυβέρνηση ενεργεί συγκαλυπτικά, πρέπει να δεχθεί ότι έχει κάποιον λόγο, ένα κίνητρο, να αποκρύψει κάτι σημείωσε.

Ο ανακριτής θα δει τις πραγματογνωμοσύνες, θα κάνει εκτίμηση των πορισμάτων, θα δει το υλικό και θα καταλήξει το πόρισμά του. Λέγεται ότι υπήρχε ένα φορτίο, ότι κάποιος το φόρτωσε, δεν ξέρουμε ποιος το φόρτωσε, ποιος τον βοήθησε να το φορτώσει, και έχουν μιλήσει με έναν κυβερνητικό που θέλει να κρύψει το φορτίο, δεν ξέρει κανείς τον λόγο. Δεν μας έχουν πει τίποτα από αυτά, αλλά μας λένε υπαίτιους συγκαλύψεως, πρόκειται για χυδαία εργαλειοποίηση της τραγωδίας.

Δεν υπάρχει συγκάλυψη γιατί δεν υπάρχει κίνητρο συγκάλυψης πρόσθεσε ο υπουργός. Έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις για την παρέμβαση στον χώρο (του δυστυχήματος). Τι συγκαλύψαμε; Αυτό αποτελεί αντικείμενο έρευνας και έχουν ασκηθεί διώξεις.

Η δικογραφία για την παρέμβαση στα Τέμπη δήλωσε, έχει διαβιβαστεί σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και ανακοινώθηκε από το προεδρείο. Αφορά «το αδίκημα τάδε και τον υπουργό κύριο δείνα» εν προκειμένω τον κ. Τριαντόπουλο, και έχουν διαβιβαστεί μερικά στοιχεία μεταγενεστέρως από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο καθένας στο κοινοβούλιο έχει πρόσβαση, αλλά ποτέ δεν γίνεται ανακοίνωση για τα συμπληρωματικά είπε.

Είναι χυδαίο και απαράδεκτο, διερωτώμαι γιατί υπάρχει συγκαλυπτική δράση τη στιγμή που η διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων, κάτι καταθέσεις αστυνομικών, έχει γνωστοποιηθεί στον Τύπο. «Είναι χυδαίο, απαράδεκτο και τραγικό να λένε ότι κάνουμε συγκαλυπτικές ενέργειες, ενώ δεν έχουμε κάνει την παραμικρή» σημείωσε ο κ. Βορίδης.

Περιμένουμε στην κυβέρνηση να δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να τοποθετηθούμε δήλωσε ακόμα. Ανέφερε ότι η πρόταση θα πρεπει να είναι τεκμηριωμένη, και να δούμε την κατηγορία που θέλει να ελέγξει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.