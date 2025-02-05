Έντονα αντιδρά η Άγκυρα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γάζας και εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

Απαράδεκτες χαρακτήρισε την Τρίτη τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Είμαστε ενάντια σε όλες τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν τον αποκλεισμό του λαού της Γάζας από την εξίσωση (μιας συμφωνίας)... είναι λάθος και να τις συζητάμε» σημείωσε.

«Το σχέδιο του Τραμπ είναι ένα απαράδεκτο… Το Παλαιστινιακό ζήτημα ξεκίνησε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Είναι ένα θέμα που ξεκίνησε με την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους… Ο εκτοπισμός είναι μια κατάσταση που ούτε η περιοχή ούτε εμείς μπορούμε να αποδεχτούμε».



Η ανησυχία μας είναι ότι ο Νετανιάχου μπορεί να επιχειρήσει να ξαναρχίσει τον πόλεμο στη Γάζα αφότου πάρει τους ομήρους… Εδώ, πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι εγγυήτριες χώρες, σημείωσε.

Η Τουρκία μπορεί να αναθεωρήσει τις ενέργειές της κατά του Ισραήλ αν σταματήσουν οι δολοφονίες των Παλαιστινίων και αλλάξουν οι σημερινές συνθήκες, πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει ατζέντα που να περιλαμβάνει ομοσπονδία ή αυτονομία, ξεκαθάρισε, αφήνοντας αιχμές για τους Κούρδους.

«Η συριακή κυβέρνηση θα στείλει πίσω ή θα εξολοθρεύσει όλους τους τρομοκράτες του PKK, που έχουν έρθει (στη Συρία) από διάφορες χώρες, για να εξασφαλίσει την εθνική της ενότητα».

Θα ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού μεταξύ Τουρκίας, Ιράκ, Συρίας, Ιορδανίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS (Ισλαμικός Κράτος) ανακοίνωσε ακόμα ο Τούρκος υπουργός.



Πηγή: skai.gr

