Την ελληνική εναέρια υπεροπλία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται ότι σκέφτονται διαρκώς οι Τούρκοι, βλέποντας ως «αντίδοτο» το Eurofighter και τους πυραύλους Meteor που έχει δυνατότητα να φέρει, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Αν σκεφτούμε πως η Ελλάδα παραλαμβάνει τα F-16 Βlock-70 για να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Όπως έχει παραλάβει τα μαχητικά Rafale. Eμείς μέχρι να παραλάβουμε τα πρώτα μαχητικά Kaan (σ.σ νέας γενιάς τουρκικό μαχητικό) υπάρχει ένα κενό 10 ετών... Όμως το μεγάλο πρόβλημα προέκυψε επειδή πήραμε τους S-400 ενώ η Ελλάδα διαθέτει S-300. Επιβλήθηκαν κυρώσεις CAATSA (σ.σ ομοσπονδιακός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής) από τις ΗΠΑ και δεν μας έδωσαν ούτε τα F-35 τα οποία είχαμε πληρώσει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μεσούτ Χακί Τζασίν, στρατιωτικός αναλυτής στο τουρκικό δίκτυο A Haber.

«Αυτό που ξεσήκωσε την Ελλάδα είναι πως ενώ τα Rafale που πήρε ήδη έχουν τους πυραύλους Meteor την ίδια δυνατότητα θα έχουν και τα Eurofighter τα οποία θα παραλάβουμε. Αυτός ο πύραυλος μπορεί να κλειδώσει στόχους σε απόσταση 180 χιλιομέτρων. Η Γερμανία και η Γαλλία αν δεν θελήσουν να δώσουν τον πύραυλο οι υπόλοιπες χώρες θα φροντίσουν να δώσουν. Αυτό λοιπόν θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες των ελληνικών Rafale» υποστήριξε ακόμα.



Σημειώνεται ότι η Γαλλία πούλησε στην Ελλάδα πυραύλους Meteor, και όπως αποκαλύπτεται τώρα ενδέχεται να πουλήσει και στην Τουρκία, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση της Αθήνας.

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την περασμένη Τετάρτη τη Γαλλίδα πρέσβειρα Λοράνς Αουέρ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να ζητήσει επίσημη ενημέρωση, αλλά και να τονίσει την αντίθεση της Αθήνας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς όπως ανέφερε, δεν συνάδει με τις άριστες έως τώρα σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Τους πυραύλους Meteor αγόρασε η Ελλάδα μαζί με τα 24 μαχητικά Rafale.

