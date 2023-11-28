Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε σήμερα, Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την διάρκεια της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Οι δυο τους είχαν ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ κατά τη διάρκεια του οποίου συζήτησαν τόσο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ όσο και λεπτομέρειες για το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν πως η επικοινωνία τους θα είναι συνεχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνομιλία και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ αλλά και με Σουηδό ομόλογό του Τομπίας Μπίλστρομ στο περιθώριο της Συνόδου.

