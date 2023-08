Φίλης για Κασσελάκη: Δεν έχουμε ανάγκη από πολιτικούς του Instagram Πολιτική 10:24, 30.08.2023 linkedin

«Δεν έχουμε ανάγκη από Μεσσίες, αλλά από πολιτικούς που θα δίνουν λόγο στην κοινωνία και δεν θα 'φυτεύονται' από τα instagram και τα διάφορα συμφέροντα», είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ