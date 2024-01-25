Για τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, την επιστολική ψήφο, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τις καταλήψεις μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Υπήρχε πρόβλημα στο κόμμα με αυτά που εξέπεμπε στην κοινωνία

Ερωτηθείς για τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ο κ. Φάμελλος είπε ότι «οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να δώσει μία μεγάλη απάντηση στην κοινωνία. Εκτιμώ ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το συνέδριο, η εικόνα αυτή της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και μιας ολοκληρωμένης πρότασης δεν θα έχει ολοκληρωθεί προς την κοινωνία».

«Το πρόβλημα και η ανάγκη δεν ήταν η αλλαγή του προέδρου αλλά η αλλαγή του κόμματος που είχε πρόβλημα σε αυτά που εξέπεμπε προς την κοινωνία, μία αξιόπιστη πρόταση εναλλακτική κυβέρνησης και όχι αντιπολίτευσης« ο ίδιος πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση έριξε βόμβα στην ψήφιση της επιστολικής ψήφου

Σχολιάζοντας τη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η στάση που κρατήσαμε στην επιστολική ψήφο ήταν μία απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε υπερβάσεις και προτάσεις. Η κυβέρνηση έχει μικρή ανάγνωση. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι πιο αναχρονιστικό. Κάναμε προτάσεις από τον Δεκέμβριο, οι οποίες δεν εισακούστηκαν, και παρόλα αυτά το υπερψηφίσαμε επί της αρχής στην επιτροπή, ενώ καταθέσαμε και δέκα προτάσεις τις οποίες δεν αποδέχτηκε η κυβέρνηση».

«Η κυβέρνηση υπονόμευσε τη συναίνεση που δώσαμε στην αρχή εμείς και το ΠΑΣΟΚ για να δουλέψουμε μαζί και η κυβέρνηση δεν άκουσε καμία από τις προτάσεις και μετά έριξε και μία βόμβα».

Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα όταν υπουργός δεν υπερψηφίζει νομοσχέδιο

Απαντώντας για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είπε «για τα ομόφυλα είναι πολύ νωρίς να πω. Έβαλε περιορισμένη διαβούλευση μίας εβδομάδας ενώ έχει προκύψει κοινοβουλευτικής τάξης με τον υπουργό Επικρατείας να μην ψηφίζει το νομοσχέδιο. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα και στον κοινοβουλευτικό κανόνα. Ο αντ΄αυτού του κ. Μητσοτάκη να μην ψηφίσει, θα έχει αξιοπιστία η κυβέρνηση;. Εμείς σε όποιο νομοσχέδιο και άρθρο συμφωνούμε θα το ψηφίζουμε».

Για τις καταλήψεις

Αναφορικά με το ζήτημα των καταλήψεων στα πανεπιστήμια ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «αγωνιά η πανεπιστημιακή κοινότητα για την κατάργηση των πανεπιστημίων και πρέπει να σταματήσει αυτό το σχέδιο. Κινητοποιούνται οι φοιτητές γιατί ανησυχούν».



