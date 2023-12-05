«Κάθε μέρα που περνά θα φαίνεται ποιοι πραγματικά κάνουν πολιτική δουλειά και τι εννοούν, ποιοι πραγματικά αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολιτικούς όρους και ποιοι πραγματικά θέλουν να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, σε συνέντευξή της στον ρ/σ "Στο Κόκκινο". «Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αυτός είναι ο στόχος του» προσέθεσε και σημείωσε: «Τι σημαίνει να είναι κάποιος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία; Να είναι με τον κόσμο, με τον λαό και με τα προβλήματά του».

Ερωτηθείσα για τη στάση των αποχωρησάντων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους servicers, απάντησε: «Σε αυτό καλούνται να απαντήσουν οι 11, μάλλον οι 10, γιατί ο ένας εξ αυτών των βουλευτών δεν ψήφισε καταφατικά υπέρ αυτών των διατάξεων. Οι απορίες παραμένουν. Δεν έχει γίνει νομίζω ξεκάθαρο στον κόσμο γιατί κράτησαν αυτή τη στάση. Και είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρηματίες που αφορά το εν λόγω νομοθέτημα. Προκαλεί απορία η στάση τους. Γιατί πώς λες ότι καταψηφίζεις επί της αρχής ένα νομοσχέδιο και μετά ψηφίζεις "παρών" σε διατάξεις αντίθετες με την ευρωπαϊκή οδηγία για μέτρα προστασίας της α' κατοικίας και των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο;».

Αφού ανέφερε ότι « κυβέρνηση έκανε service στους servicers» σημείωσε: «O ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός. "Όχι" επί της αρχής, "όχι"-καταψηφίζουμε και τις επιμέρους διατάξεις. Διατάξεις που σημειωτέον καταψήφισε η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τους 10 βουλευτές».

Σχετικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές και τον πήχη που έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος απάντησε: «Όταν κάποιος δίνει μια μάχη, δίνει μια μάχη για να κερδίσει τον αντίπαλό του, και αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Αλλά αλίμονο αν κάνει μόνο αυτό. Εμείς δίνουμε ξεκάθαρα μια μάχη και το κάνουμε από την επομένη των εθνικών εκλογών».

Για τα δημοσκοπικά ευρήματα η Δώρα Αυγέρη σημείωσε: «Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, μιας πολύ κακής στιγμής και κατάστασης που προσπαθούμε ακριβώς να την υπερβούμε. Θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση που δεν δημιουργήθηκε με ευθύνη αυτών που έμειναν, αλλά δημιουργήθηκε κυρίως με ευθύνη αυτών που έφυγαν. Και καταλαβαίνει και κανείς γιατί… Το θέμα είναι πώς αξιοποιήθηκε ο χρόνος από εκείνους, που αντί να αντιπολιτεύονται και να χτυπούν προς τα δεξιά, στην ουσία χτυπούσαν αυτούς που τους έστειλαν στη Βουλή».

Για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Όντως υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Αττική που έχουν περισσότερες αποχωρήσεις, αλλά σας λέω ότι στις περισσότερες περιοχές και περιφέρειες της χώρας είναι λίγες οι αποχωρήσεις των μελών και πολύ πολύ λιγότερες οι αποχωρήσεις στις νομαρχιακές επιτροπές».

Τέλος, σε ερώτηση για τη στάση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, η Δώρα Αυγέρη ανέγερε πως «στις αρχές του Ιουνίου 2019 ο Αλέξης Τσίπρας μου έκανε την τιμητική πρόσκληση να είμαι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης» επισημαίνοντας πως «αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλάβαινα ότι και το έλεγε και το εννοούσε όταν μιλούσε για διεύρυνση και άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε:

«Λοιπόν είμαστε και σήμερα 5 Δεκεμβρίου στον ίδιο χώρο. Εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας, και έμπειρα και μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, αλλά και πιο νέοι, όπως για παράδειγμα ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης. Το προσκλητήριο που απευθύνουμε σήμερα είναι ένα προσκλητήριο ενότητας, δύναμης και νίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

