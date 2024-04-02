Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο Τετάρτη 3 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διήμερη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της αυριανής Συνεδρίασης είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια στη Νότια Γειτονία εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον στις 9-11 Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, στη συνέχεια, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 'Αντονι Μπλίνκεν (Antony Blinken), επ' αφορμή της 75ης επετείου ίδρυσης του ΝΑΤΟ.

Την Πέμπτη, 4 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα παρευρεθεί σε ειδική τελετή για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Γεραπετρίτης, στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα (Dmytro Kuleba).

Ο υπουργός Εξωτερικών, τέλος, θα παραστεί στη Συνεδρίαση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του Ινδο-Ειρηνικού, ήτοι Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Νέας Ζηλανδίας και Νότιας Κορέας, παρουσία και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.