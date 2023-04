Η πρώτη ανάρτηση της Ελένης Χρονοπούλου: Η καταγγελία μου για τον ευρωβουλευτή έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος Πολιτική 19:08, 18.04.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πληροφορία για άλλη μία καταγγελία κατά του Αλέξη Γεωργούλη - «Είναι δε λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βωμό της πολιτικής διαχείρισης, να με βάζουν στη δίνη χυδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων», έγραψε στο Facebook η Ελένη Χρονοπούλου