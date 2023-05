Εκλογές 2023: Οι «παγίδες» μιας μεγάλης νίκης – Ποια λάθη δεν θέλει να κάνει η ΝΔ Πολιτική 06:40, 31.05.2023 linkedin

Στόχος να μην πέσουν τα ποσοστά - Η ΝΔ θα χρειαστεί πάνω από 38% στις κάλπες της 25ης Ιουνίου, στην περίπτωση που τα κόμματα που μείνουν εκτός Βουλής κινηθούν στα ποσοστά του 2019, δηλαδή στο 8%