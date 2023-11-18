Υπουργείο Οικονομικών: Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης το φορολογικό νομοσχέδιο

Αποφασισμένη να μην κάνει βήμα πίσω από την γενικότερη φιλοσοφία του φορολογικού νομοσχεδίου εμφανίζεται η κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρά τις σοβαρές αντιδράσεις που έχουν υπάρξει από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες οι οποίοι εκτιμούν ότι θίγονται από τις ρυθμίσεις που αφορούν, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο οικονομικό επιτελείο τονίζουν πως η παρέμβαση είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και υπό το πρίσμα αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια υπαναχώρησης από τη βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, παρά μόνο βελτιώσεις σε επιμέρους ζητήματα, όπως αυτές θα προκύψουν μέσα από την διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, το οξύμωρο είναι ότι ανάμεσα στους 2,3 εκατ. πολίτες που θα λάβουν το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης το οποίο ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα περιλαμβάνονται και αρκετοί επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια αφού δηλώνουν μηδενικά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα. Με βάση μάλιστα την μεταρρύθμιση, θα είναι η τελευταία φορά που θα το λάβουν το όποιο επίδομα αφού η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης θα φέρει και υψηλότερο φορολογητέο ποσό και κατά συνέπεια θα λειτουργεί ως κόφτης για την εν λόγω μερίδα πολιτών που δηλώνουν ψευδώς αναξιοπαθούντες και λαμβάνουν τα επιδόματα.

Είναι χαρακτηριστικός μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγών: «Όταν έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν σταθερά μηδενικό εισόδημα, είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 'Αρα όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρο, παίρνουν και χρήματα. Νομίζω όσοι μας ακούνε και είναι καλόπιστοι αντιλαμβάνονται ότι είναι βαθιά άδικο. Γι' αυτό και προχωρούμε σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι μόνο ένα από τα 11 μέτρα που έχουμε εξαγγείλει», υποστήριξε ο πρωθυπουργός.

Από την άλλη πλευρά, δηλώνουν σε όλους τους τόνους από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πως είναι ανοικτοί σε επιμέρους διορθώσεις ή παρεμβάσεις, ώστε να αρθούν πιθανές οριακές αδικίες που ενδεχομένως φέρνει η φορολογική παρέμβαση και στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο περιμένει με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις προτάσεις φορέων και επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη από τον νέο τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος εξαιρούνται ή μειώνονται τα τεκμήρια για τις εξής κατηγορίες:

• Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

• Επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 μειώνεται κατά 50%.

Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι συνυπολογίζονται τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 11.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 8.000 ευρώ, τότε το τεκμήριο υποχωρεί στις 3.000 ευρώ, δηλαδή 11.000 ευρώ που είναι το τεκμαρτό εισόδημα μείον τις 8.000 ευρώ που είναι οι αμοιβή από μισθωτές υπηρεσίες.

Ας σημειωθεί επίσης ότι στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα εντάσσονται οι νέες μονοπρόσωπες που θα συσταθούν από ελεύθερους επαγγελματίες που θα συνεχίσουν την ίδια δραστηριότητα.

Τέλος, ας δούμε πότε είναι μαχητή η αμφισβήτηση εξαίρεσης από το τεκμήριο και ποιους αφορά:

α) Εκείνοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.

γ) Όσοι νοσηλεύονται.

δ) Οι φορολογούμενοι εκείνοι που βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία.

ε) Όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

στ) Οι φορολογούμενοι εκείνοι που τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους.

ζ) Όσοι τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον και τέλος

η) Όσοι προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η φορολογική διοίκηση ελέγχει την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, στο οποίο αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

