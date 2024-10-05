Συνεδριάζει εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - Ενδεχόμενο μετάθεσης του Συνεδρίου

Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να έχει προκύψει ένα θέμα με την αίθουσα που θα διεξαχθεί το συνέδριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ίσως αυτό να σημαίνει μικρή μετάθεση για κάποιες ημέρες της έναρξης του συνεδρίου, που είναι προγραμματισμένο να γίνει από την 1η έως 3 Νοεμβρίου.

Αυτό που προβληματίζει είναι η αναζήτηση ενός μεγάλου χώρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό δεν σημαίνει μετάθεση των εκλογών.

Υπενθυμίζεται πως η εκλογή των συνέδρων είχε προγραμματιστεί για 19-20 Οκτωβρίου. Η διαδικασία ενδέχεται να πάει πιο πίσω, αν μετατεθεί το συνέδριο.

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για την προεδρία λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

