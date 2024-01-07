Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ, θα διεκδικήσει έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο και εάν εκλεγεί θα εγκαταλείψει τη θέση του στα μέσα του Ιουλίου, δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα De Standaard.

«Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2024», εξήγησε ο κ. Μισέλ στην εφημερίδα.

«Αν εκλεγώ, θα αναλάβω την έδρα μου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί (...) να ονομάσει διάδοχο στα τέλη του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου».

Ο κ. Μισέλ, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, ανέλαβε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, στα τέλη του 2019.

Θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κεντροδεξιού κόμματός του Movement Réformateur, κατά το δημοσίευμα της De Standaard.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.