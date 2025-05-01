Δύο «ξένοι» και στην προανακριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το Νοέμβριο του 2023 ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν προχωρήσει στη σύνταξη δυο διαφορετικών αιτημάτων για προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή και τη σύμβαση 717. Η κοινοβουλευτική τους δύναμη δεν ήταν η σημερινή. Από την Κουμουνδούρου δεν είχαν αποχωρήσει ακόμα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς και η Κ.Ο διέθετε πάνω από 30 βουλευτές και βρισκόταν ακόμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ χωρίς τις προσθήκες της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά διέθετε επίσης τον απαιτούμενο αριθμό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στρεφόταν κατά των πρώην υπουργών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη, ενώ η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ κατά των πρώην υπουργών Κώστα Καραμανλή, Κωστή Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Χρήστου Σπίρτζη. Με τέσσερις κάλπες να στήνονται στο τέλος μια πολύωρης συνεδρίασης τα αιτήματα είχαν απορριφθεί με τη Νέα Δημοκρατία να μη συναινεί.

Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάγνωσης της δικογραφίας, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη χθεσινή του συνέντευξη στο STAR δεν έκρυψε τις προθέσεις του κινήματος: «Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ ότι σε αυτή την ογκωδέστατη δικογραφία υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις που παραπέμπουν υφιστάμενους του κ.Καραμανλή νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε προανακριτική επιτροπή με κακουργηματικές πράξεις και για τον υπουργό, ώστε να προχωρήσουμε με διαφάνεια και θεσμικότητα και σε αυτό το θέμα». Σε σχέση με το αίτημα που έχει ακουστεί και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για κοινό αίτημα από το ΠΑΣΟΚ εξηγούν πως πρόκειται για μια νομική διαδικασία και δεν έχει σχέση αν την υπογράψουν 30 ή περισσότεροι βουλευτές. Θυμίζουν, μάλιστα πως ούτε στην προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο είχαν συνεργαστεί με άλλα κόμματα.

Το μεσημέρι της Τρίτης συνεδρίασε το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με την προανακριτική επιτροπή. Φαίνεται να προσανατολίζονται στο να προχωρήσουν σε μια δική τους πρόταση. «Θα είναι σκληρή προς όλες τις κατευθύνσεις», τόνιζε κορυφαίο στέλεχος. Περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν ούτε τελικές αποφάσεις, καθώς από την Κουμουνδούρου περιμένουν να δουν τη δικογραφία για να καταλήξουν πως θα κινηθούν. Ήδη χθες στην ειδική αίθουσα της Βουλής με τους 10 υπολογιστές βρέθηκαν ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Βασίλης Κόκκαλης προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα. Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό των 30 βουλευτών. Χωρίς να έχει ανοίξει ακόμα κάποιος δίαυλος επικοινωνίας αναμένεται να επιχειρηθεί να υπάρξει μια νέα επαφή με τη Νέα Αριστερά. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση βλέπουν θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το γεγονός πως στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Χρήστος Σπίρτζης δεν είναι κάτι που δεν προκαλεί προβληματισμό σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας, ωστόσο ότι είναι σημαντικό που ο πρώην υπουργός με τη στάση του διευκολύνει τη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση οι δυο διαφορετικές προτάσεις αποτυπώνουν το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στα δυο κόμματα. Οι μοναχικές τους πορείες επιβεβαιώνονται με την Κουμουνδούρου να μην βλέπει με θετικό μάτι τη «βιασύνη» του ΠΑΣΟΚ το οποίο σε κάθε ευκαιρία δείχνει πως θέλει να κρατά αποστάσεις. Αν και δημοσκοπικά κανείς δεν ευνοείται από τη σύγκρουση δεν υπάρχει κάποιο σημάδι πως το «μπρα ντε φερ» μεταξύ τους θα σταματήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.