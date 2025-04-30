K. Πιερρακάκης: «Οικονομία σε γερά θεμέλια – Πάνω από 2 δισ. ευρώ ετησίως από τη μείωση της φοροδιαφυγής»

«Χτίζουμε μία οικονομία σε γερά θεμέλια και αυτό μας επιτρέπει να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών και να στηρίζουμε την ανάπτυξη», σημειώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την υποβολή της ετήσιας έκθεσης προόδου της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού - Διαρθρωτικού Σχεδίου.

Στην ανάρτηση, ο Υπουργός παραθέτει θετικές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, αύξηση των επενδύσεων κατά 8,4%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,7%, καθώς και αύξηση των εξαγωγών κατά 4,0% και των εισαγωγών κατά 3,8%.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2025 αναμένεται να φτάσει το 3,2%, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται στο 0,1%.

Ο K. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι μέσω της υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, η χώρα πέτυχε ουσιαστική πρόοδο στη μείωση της φοροδιαφυγής, με άμεση θετική επίδραση στα δημόσια έσοδα, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: skai.gr

