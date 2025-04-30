Βουλή: Μόνιμη λύση στους ανασφάλιστους νεφροπαθείς ανακοίνωσε ο Αδ. Γεωργιάδης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών Ελλάδας έκανε ο Υπουργός Υγείας, καταθέτοντας νομοτεχνική βελτίωση για τη διαρκή πρόσβαση των ανασφάλιστων νεφροπαθών για αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες Υγείας.

«Κάνουμε δεκτό το αίτημα των νεφροπαθών και αφαιρέσαμε το χρονικό όριο των δύο ετών (που υπήρχε στην αρχική διάταξη). Έτσι η πρόσβαση των ανασφάλιστων νεφροπαθών στις ιδιωτικές μονάδες υγείας γίνεται διαρκής χωρίς χρονικό όριο. Όποτε έχουμε ανασφάλιστο νεφροπαθή, που δεν μπορούμε να τον πάμε αμέσως στη δημόσια δομή, θα πηγαίνει με έξοδα του ΕΟΠΥΥ, μηδενική συμμετοχή, στις ιδιωτικές μονάδες», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τα κυβερνητικά έδρανα, καταθέτοντας τη νομοτεχνική βελτίωση στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τη σύσταση του «Συλλόγου Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Ελλάδος».

Πηγή: skai.gr

