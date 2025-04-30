Κομισιόν: 12 μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ανάμεσά τους η Ελλάδα

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 12 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν ανέφερε ότι το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν υποβάλει αιτήματα μέχρι στιγμής και ότι αναμένονται περαιτέρω αιτήματα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: skai.gr

