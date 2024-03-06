Επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι είχε ο Νίκος Δένδιας, με αντικείμενο την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία.



Η επικοινωνία του Νίκου Δένδια με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της ουκρανικής εθνικής άμυνας, έρχεται στη σκιά της έκρηξης που σημειώθηκε στην Οδησσό κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε απόσταση 150-200 μέτρων μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους.

Είχα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας @rustem_umerov και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, Στρατηγό Oleksandr Syrskyi, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, οι οποίοι με ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία. pic.twitter.com/tZLghkSHNm — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2024

