Επικοινωνία Δένδια με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία

Η επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον Ρουστέμ Ουμέροφ έρχεται στη σκιά της έκρηξης που σημειώθηκε στην Οδησσό κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Δένδιας

Επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι είχε ο Νίκος Δένδιας, με αντικείμενο την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία.

Η επικοινωνία του Νίκου Δένδια με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της ουκρανικής εθνικής άμυνας, έρχεται στη σκιά της έκρηξης που σημειώθηκε στην Οδησσό κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε απόσταση 150-200 μέτρων μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους. 

