«Ο πρωθυπουργός αποφάσισε μία αλλαγή, ήταν ξαφνικό για εμένα αλλά πολύ τιμητικό», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά 'Καλημέρα' για την τοποθέτησή του στο υπουργείο Υγείας.

«Είναι ένας χώρος με μεγάλη ευαισθησία, η υγεία είναι το νούμερο ένα. Είναι ένα ανθρώπινο υπουργείο και η ευθύνη είναι τεράστια», πρόσθεσε

«Έχουμε βάλει μπροστά τα θέματα που πρέπει για την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή, έχουμε πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Έχω έρθει αποφασισμένος να κάνω πολλά πράγματα», δήλωσε.

«Άριστη τεχνοκράτης η Δόμνα Μιχαηλίδου»

Σχετικά με τις εκκρεμότητες στο υπουργείο Εργασίας ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι πολύ ευτυχής γιατί 50.000 συνταξιούχοι πήραν αύξηση 30%, αυτά είναι χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ως προς την Ειδική Εισφορά Αλλυλεγγύης, η κ. Μιχαηλίδου θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει, παρέδωσα σε μία κυρία που είναι άριστη τεχνοκράτης».

«Οργανωμένα η επιστροφή των μαθητών στο σχολείο»

«Ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει από την Πέμπτη τις οδηγίες βάσει των οποίων πρέπει να επιστρέψουν αύριο τα παιδιά στο σχολεία, θα γίνει οργανωμένα η επιστροφή», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν υπάρχει κανένας φόβος και πανικός, υπάρχει μία πίεση στα νοσοκομεία, αλλά όχι τεράστια πίεση, υπάρχει περισσότερη αύξηση στις εισαγωγες λόγω των ταυτόχρονων επιδημιών», ξεκαθάρισε ο υπουργός και πρόσθεσε «πως είναι όλα υπό έλεγχο, πάντως δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία».

«Η κορύφωση θα γίνει σε δύο έως τρεις εβδομάδες από σήμερα, από Φεβρουάριο αποκλιμακώνεται», είπε

Σχετικά με τις ελλείψεις των γιατρών στα νησιά ο ίδιος δήλωσε πως «είναι πολύ δύσκολο να πάει σε νησί ένας γιατρός»

«Οι αμοιβες των γιατρών παραμένουν πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με τις χώρες του εξωτερικού, η σύγκριση όμως θα πρέπει να γίνεται με βάση το κόστος ζωής και όχι με τον μισθό. Αυτό βεβαια παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα εργαστούμε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα»,είπε

Για τον Στέφανο Κασσελάκη

«Η διαρροή αυτή και η επιμονή του κ Κασσελάκη πιστεύουν ότι τους οφελεί; Ας υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό, είναι καλό για τον κ. Κασσελάκη; Ο μόνος που βλάπτεται είναι ο ίδιος. Τους βασικούς κανόνες της πολιτικής δεν τους γνωρίζει», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη διαρροή ότι έγινε πρόταση από τον πρωθυπουργό στον Στέφανο Κασσελάκη να υπουργοποιηθεί το 2019.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν βγάλει τέτοια γκρίνια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα τους πάει διακοπές δωρεάν ο πρόεδρός τους», αναρωτήθηκε ο ίδιος σχετικά με την τρίημερη συνάντηση εργασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες.

«Ο κ. Κασσελάκης, είναι γνωστό ότι αρθρογραφούσε υπέρ του κ. Μητσοτάκη στον Εθνικό Κήρυκα και υπέρ της πολιτικής της ΝΔ, κάποια στιγμή γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα και 'είδε το φως το αληθινό', ωστόσο από την ώρα που ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η στροφή που κάνει είναι προς αυτά που έγραφε...Για παράδειγμα, δεν αντέδρασε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παίρνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον στρέφει δεξιότερα, δεν μας φοβίζει, μας αρέσει αυτό, το ότι οι ιδέες μας επικρατούν και στην αριστερά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση από αυτό», τόνισε

Για τον Άντονι Μπλίνκεν και την Τουρκία

«Καταπληκτική ημέρα για την Ελλάδα η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης

«Κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν τον Μητσοτάκη ενδοτικό προς την Τουρκια πρωθυπουργό, αλλα αυτό δεν ισχύει. Η Τουρκία αναγκάζεται να μαζέψει τη ρητοτορική της επειδή η Ελλάδα έχει δυναμώσει αυτά τα 4 χρόνια και θα δυναμώσει περισσότερο»

«Εμείς δεν παίρνουμε όπλα για να επιτεθούμε στη Τουρκία, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, ο στόχος μας είναι η ευημερία και η ειρήνη στους δύο λαούς», ξεκαθάρισε ο υπουργός και πρόσθεσε πως «Τα F35 θα έρθουν στην Ελλάδα»

Τέλος υπογράμμισε πως «Δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την αγορά των F35».

