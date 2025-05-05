Στην πρώτη θέση σταθερά, αλλά με χαμηλά ποσοστά, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco, για λογαριασμό του Alpha.

Η ΝΔ διατηρεί τα σκήπτρα με ποσοστό 24,7%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 11.6%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει περαιτέρω απώλειες δυνάμεων, με ποσοστό 10.4% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με ποσοστά 8,4% και 7,1% αντιστοίχως. Ο δε, ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση, με ποσοστό 6.7%.

Στο «κόκκινο» η δυσαρέσκεια

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη δυσαρέσκεια του κόσμου, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα, αλλά και για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες για την ενίσχυση των ενοικιαστών και των συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, το 32% θεωρούν τα μέτρα «καθόλου ικανοποιητικά», ενώ ένα επιπλέον 31%, θεωρεί τα μέτρα «λίγο ικανοποιητικά».

Ενδεικτικό του κλίματος είναι το 53% των ερωτηθέντων, το οποίο δήλωσε «καθόλου ικανοποιημένο» από την απόδοση της κυβέρνησης, ενώ ένα επιπλέον 24% δήλωσε «λίγο ικανοποιημένο» από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, παρότι σε γενικές γραμμές η δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι σε υψηλά επίπεδα, οι πολίτες δεν «βλέπουν» κάποια εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 52% δεν βλέπει κανένα κόμμα ως εναλλακτική, ενώ ένα επιπλέον 8% δήλωσε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

