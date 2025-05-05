Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Η πλειοψηφία δεν «βλέπει» εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης

Αρνητικό το πρόσημο ικανοποίησης για την κυβέρνηση - Το 60% δεν «βλέπει» κάποιο κόμμα ως εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας

Εκλογές

Στην πρώτη θέση σταθερά, αλλά με χαμηλά ποσοστά, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco, για λογαριασμό του Alpha.

Η ΝΔ διατηρεί τα σκήπτρα με ποσοστό 24,7%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 11.6%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει περαιτέρω απώλειες δυνάμεων, με ποσοστό 10.4% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με ποσοστά 8,4% και 7,1% αντιστοίχως. Ο δε, ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση, με ποσοστό 6.7%.

aLCO

Στο «κόκκινο» η δυσαρέσκεια

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη δυσαρέσκεια του κόσμου, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα, αλλά και για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες για την ενίσχυση των ενοικιαστών και των συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, το 32% θεωρούν τα μέτρα «καθόλου ικανοποιητικά», ενώ ένα επιπλέον 31%, θεωρεί τα μέτρα «λίγο ικανοποιητικά».

alco

Ενδεικτικό του κλίματος είναι το 53% των ερωτηθέντων, το οποίο δήλωσε «καθόλου ικανοποιημένο» από την απόδοση της κυβέρνησης, ενώ ένα επιπλέον 24% δήλωσε «λίγο ικανοποιημένο» από την κυβέρνηση.

alco

alco

Ωστόσο, παρότι σε γενικές γραμμές η δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι σε υψηλά επίπεδα, οι πολίτες δεν «βλέπουν» κάποια εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 52% δεν βλέπει κανένα κόμμα ως εναλλακτική, ενώ ένα επιπλέον 8% δήλωσε «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

alco

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δημοσκόπηση εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark