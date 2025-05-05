Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης, αναφορικά με την απόκρυψη από πλευράς της Δικαστή Ιρένα Γκιόκα της καταδίκης της στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσω την αδικία που υπέστην, φυλακισμένος για 16 μήνες και στερούμενος τη δυνατότητα να αναλάβω Δήμαρχος Χειμάρρας, προσκόμισα σημαντικά στοιχεία στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την παράνομη δίκη μου.

Η δικαστής Ιρένα Γκιόκα, η οποία με καταδίκασε, είχε η ίδια καταδικαστεί για πλαστογραφία στην Ελλάδα με ποινή φυλάκισης 3 μηνών (η οποία μετατράπηκε σε πρόστιμο) και απελάθηκε από το ελληνικό κράτος.

Αυτό εξηγεί το μίσος που τρέφει προς την ελληνική εθνική μειονότητα και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της.

Όχι, μόνο ως δικαστής αλλά και ως Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια του 2023, παραβίασε τον νόμο, χρησιμοποίησε παράνομες διαδικασίες και ψευδή αποδεικτικά στοιχεία εναντίον μου.

Ένα καταδικασμένο άτομο, βάσει του Συντάγματος, δεν μπορεί να είναι δικαστής στη Δημοκρατία της Αλβανίας, πόσω μάλλον πρόεδρος του GJKKO, του σημαντικότερου δικαστηρίου της χώρας. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα την παράνομη και πολιτικά διατεταγμένη διαδικασία που διεξήχθη εναντίον μου.

Συνελήφθην από έναν εισαγγελέα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για παράνομη επιρροή σε εννέα υποθέσεις που είχε χειριστεί, καταδικάστηκα από έναν καταδικασμένο δικαστή που δεν θα έπρεπε να υπηρετεί στο δικαστικό σύστημα.

Συνεπώς, σήμερα, βάσει του νόμου, ζήτησα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας την αναθεώρηση των αποφάσεών που με αφορούν. Ελπίζω η αλβανική Δικαιοσύνη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ακόμα και τώρα, ακόμα και ετεροχρονισμένα. Το φως πρέπει να νικήσει το σκοτάδι».

Η καταδίκη της κα Γκιόκα

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου Ιωαννίνων, η δικαστής Γκιόκα προσπάθησε να παραποιήσει τα στοιχεία της παραμονής της και της βίζας της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η καταδίκη της βασίστηκε σε γεγονός που συνέβη στις 24 Δεκεμβρίου 2002, όταν κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στην Κακαβιά Ιωαννίνων, βρέθηκε να κατέχει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Το διαβατήριο που κατείχε είχε αλλοιωθεί, με παραποίηση στη βίζα στην οποία είχε αλλάξει η ημερομηνία λήξης της.

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η παραποίηση του διαβατηρίου ήταν όντως πλαστή και η δικαστής καταδικάστηκε για την εν λόγω ενέργεια. Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου 2005 και η Γκιόκα κηρύχθηκε ένοχη για το αδίκημα.

Συνεπώς, η Ιρένα Γκιόκα δεν έπρεπε να κατέχει θέση στο δικαστικό σύστημα της γειτονικής χώρας, καθώς στη δήλωση ποινικού μητρώου που υποβάλλουν οι δημόσιοι λειτουργοί έχει αποκρύψει την καταδίκη της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η κα. Γκιόκα ήταν στη σύνθεση του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον εκλεγμένο τότε Δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη και του αποστέρησε τα πολιτικά του δικαιώματα.



Πηγή: skai.gr

