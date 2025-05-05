ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το νέο περιστατικό βίας στην Πολυτεχνειούπολη καθιστά επιβεβλημένη την παραίτηση Χρυσοχοΐδη

«Λίγες μέρες μετά την άθλια επίθεση τραμπούκων στη Νομική Σχολή Αθηνών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός φοιτητή, σήμερα, άλλη ομάδα επέλεξε να χτυπήσει την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου και συγκεκριμένα το κυλικείο της Σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών, με αποτέλεσμα και τον τραυματισμό της ιδιοκτήτριας του κυλικείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η επανάληψη τέτοιου είδους περιστατικού αποδεικνύει την ανικανότητα -αν όχι την υπαιτιότητα- της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του αρμόδιου υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκτός αν μας πει πάλι ο κ. Μητσοτάκης ότι φταίνε οι φοιτητές της Νομικής και του Πολυτεχνείου!», σημειώνει, τονίζοντας ότι «η άμεση απομάκρυνση του κ. Χρυσοχοΐδη από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι επιβεβλημένη». «Τι άλλο πρέπει να συμβεί, άραγε;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.