Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα εγκαινιάσει αύριο, Τρίτη 6 Μαΐου, στις 13:00, τη διεθνή έκθεση Άμυνας, Ασφάλειας και Τεχνολογίας DEFEA 2025 (Defence Exhibition Athens), στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό κατά την τελετή εγκαινίων της έκθεσης.

Προηγουμένως, στο περιθώριο της DEFEA 2025, ο κ. Δένδιας θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Αρμενίας, Suren Papikyan και την υπουργό Άμυνας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Janine Lélis, με την οποία θα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με την παροχή βοήθειας στη στρατιωτική εκπαίδευση σπουδαστών από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Στο πλαίσιο της DEFEA 2025, στις 14:00, ο κ. Δένδιας θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο με θέμα «Η νέα ελληνική πολιτική αποτροπής και η Ατζέντα 2030»

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα περιηγηθεί στα περίπτερα των εκθετών.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 6 μέχρι και τις 8 Μαΐου. Συμμετέχουν 436 εκθέτες από 37 χώρες, με 18 εθνικά περίπτερα και 98 επίσημες αποστολές από 45 χώρες. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έχουν προσκληθεί πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες φιλικών και συμμαχικών χωρών ενώ θα οργανωθούν συνεδριακές και ενημερωτικές εκδηλώσεις αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική παράμετρο της DEFEA.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), θα συναντήσουν υφιστάμενους αλλά και νέους συνεργάτες και προμηθευτές.

Στην έκθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά οπλικά συστήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας αλλά και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν λύσεις σε όλους τους τομείς του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την ευελιξία.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες για επαφές με έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσφέρει έδαφος ουσιαστικού διαλόγου για τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.