Όταν… «δεν παρακολουθεί στενά» η Άγκυρα

Με θερμά λόγια μιλούν τα βουλγαρικά ΜΜΕ για τις διμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος που δίνει στη Βουλγαρία διέξοδο στο Αιγαίο και στις παγκόσμιες αγορές LNG, ενώ η Βουλγαρία παρουσιάζεται σαν «εθνική γεννήτρια» μέσω πυρηνικών και δικτύων που μπορεί να εγγυηθεί στη χώρα μας την ενεργειακή σταθερότητα που απαιτούν μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις, όπως τα κέντρα δεδομένων και η ΤΝ. Πρόκειται δηλαδή για μια αρμονική συνεργατική σχέση, με τα πλεονεκτήματα μιας χώρας να καλύπτουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δεδομένων των σκιών της ιστορίας, και του αίματος που άλλοτε χώριζε τους δύο λαούς, αυτή ακριβώς η συμβιωτική σχέση είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις διμερείς συνεργασίες στον 21ο αιώνα με γερό θεμέλιο το αμοιβαίο συμφέρον, και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όχι στο παρελθόν.

Και επειδή η Άγκυρα διεμήνυσε πως «παρακολουθεί στενά και προσεκτικά τις εξοπλιστικές δραστηριότητες Ελλάδας και Κύπρου», θα ήταν πολύ προτιμότερο να παρακολουθεί στενά το ελληνοβουλγαρικό παράδειγμα· κάτι που είναι βέβαιο ότι δεν κάνει.

Ελληνοτουρκικό τετ α τετ στη Σόφια

Η επικείμενη παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Σόφια για τη Σύνοδο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς στο περιθώριο των εργασιών αναμένεται να βρεθεί και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Παρότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη διμερής συνάντηση, διπλωματικές πηγές θεωρούν εξαιρετικά πιθανή μια σύντομη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο υπουργών, σε μια χρονική συγκυρία που κάθε άλλο παρά αδιάφορη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν οι διαρροές γύρω από το τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες και τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και μετά τις ενδείξεις ότι η κατάθεσή του μετατίθεται τελικά για το φθινόπωρο.

Στην Αθήνα αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς, ωστόσο δεν κρύβουν ότι η χρονική μετάθεση αξιολογείται ως μια εξέλιξη που μειώνει την ένταση των τελευταίων εβδομάδων. Διπλωματικοί κύκλοι υπενθυμίζουν ότι η ελληνική πλευρά κινήθηκε παρασκηνιακά όλο το προηγούμενο διάστημα, ενημερώνοντας συμμάχους και εταίρους για τις ανησυχίες της, χωρίς δημόσιες κορώνες και χωρίς να τροφοδοτήσει περαιτέρω το κλίμα αντιπαράθεσης.

Μάλιστα, αναλυτές που παρακολουθούν στενά τα ελληνοτουρκικά σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα παρέμεινε στην επικαιρότητα επί εβδομάδες σχεδόν αποκλειστικά μέσω διαρροών στον τουρκικό Τύπο. Κατά την εκτίμησή τους, η Άγκυρα αξιοποίησε το θέμα περισσότερο ως διαπραγματευτικό εργαλείο παρά ως άμεση νομοθετική προτεραιότητα, διατηρώντας ένα χαρτί πίεσης ανοιχτό απέναντι σε πολλαπλά ακροατήρια και συνομιλητές. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποκλείουν η τελική μορφή του νομοθετήματος -όποτε και αν κατατεθεί- να είναι ηπιότερη από όσα αρχικά διαρρεόταν, εφόσον στο μεταξύ έχουν εξυπηρετηθεί άλλες επιδιώξεις της τουρκικής διπλωματίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Σόφια αναμένεται να προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία απευθείας επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και μπορεί οι δίαυλοι να παραμένουν ανοικτοί, όμως στην ελληνική πλευρά θεωρούν ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η αναβολή του νομοσχεδίου συνιστά πραγματική αποκλιμάκωση ή απλώς μια μετάθεση του προβλήματος για αργότερα.

Για πού ετοιμάζονται Κωνσταντινόπουλος και Μπατζελή;

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ο διαγραφείς πρώην βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η Κατερίνα Μπατζελή που είχε αναστολή κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο από το ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε κοινή παρέα σε γνωστό στέκι των Βόρειων Προαστίων. Μάλιστα ανήρτησαν κοινή φωτογραφία στα social media στην οποία επεσήμαναν ότι είναι έτοιμοι. Άραγε για που ετοιμάζονται τα δύο πολιτικά στελέχη;

Το μεγάλο «σοκ» του μαύρου χρυσού: Οι αλγόριθμοι που ποντάρουν στον πόλεμο

Ενώ οι διπλωμάτες ιδρώνουν στα παρασκήνια για να προλάβουν ένα γενικευμένο ενεργειακό κραχ λόγω των εντάσεων με το Ιράν, κάποιοι άλλοι τρίβουν τα χέρια τους πάνω από τα πληκτρολόγια. Ο λόγος για τους «γκουρού» των hedge funds και τους quant traders (τους traders που κινούνται αποκλειστικά με μαθηματικούς αλγορίθμους), οι οποίοι έχουν στήσει ένα τρελό πάρτι δισεκατομμυρίων στην πλάτη της αγοράς πετρελαίου.

Το μυστικό της επιτυχίας τους; Δεν περιμένουν να δουν τις βόμβες να πέφτουν. Οι αλγόριθμοί τους «διαβάζουν» τις τάσεις (trends) της αγοράς δευτερόλεπτα πριν αντιδράσουν οι κοινοί θνητοί και ποντάρουν αδίστακτα στο επόμενο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Καθώς το πετρέλαιο φλερτάρει με νέα ύψη, αυτοί οι σιωπηλοί παίκτες της Wall Street έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το γεωπολιτικό ρίσκο στο απόλυτο «προϊόν» της χρονιάς. Γιατί, όπως λένε και στους διαδρόμους των μεγάλων funds, «όταν η Μέση Ανατολή πιάνει φωτιά, οι αλγόριθμοι βγάζουν χρυσάφι».

Πηγή: skai.gr

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