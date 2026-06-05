Μια σημαντική αποκάλυψη για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας χθες Πέμπτη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», αναφέροντας ότι η νέα έδρα της ομάδας θα φέρει διαφορετικό όνομα από αυτό που έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Θα είναι ένα καλό όνομα πιστεύω».

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε αρχικά στο πώς ανέλαβε την ομάδα, τονίζοντας ότι αυτό έγινε για να μην υποβιβαστεί στη Δ’ Εθνική.

Όπως είπε, όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο μετά την πολυμετοχικότητα, προσπάθησε να δημιουργηθεί μια «εταιρεία λαϊκής βάσης» μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε, ιδιαίτερα λόγω και της οικονομικής κρίσης.

«Έμεινα μόνος μου και ή έπρεπε να αφήσω τον Παναθηναϊκό να χρεοκοπήσει ή να προσπαθήσουμε να τον σώσουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο σύλλογος έχει «τουλάχιστον δύο εκατομμύρια φιλάθλους» και ότι δεν διαχωρίζει τον Παναθηναϊκό από τον κόσμο του. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι κάνω κάτι για τους φιλάθλους. Σκέφτηκα ότι το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μας τι είναι; Οι φίλαθλοί του και η ιδέα του».

Λάθη, μικτές εξέδρες και η εμπειρία της Λεωφόρου

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη και υπήρξαν ατυχίες, ειδικά σε επίπεδο προπονητών, ωστόσο τόνισε πως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη.

Αναφερόμενος στη Λεωφόρο, είπε πως είχε ένα ιδιαίτερο στοιχείο που την έκανε ξεχωριστή, καθώς οι φίλαθλοι βρίσκονταν πολύ κοντά στους παίκτες, σε αντίθεση με το ΟΑΚΑ, το οποίο χαρακτήρισε «ψυχρό» και κατασκευασμένο για στίβο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε και την προσπάθεια για μικτές εξέδρες πριν από περίπου 10 χρόνια σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, η οποία – όπως είπε – δεν πέτυχε λόγω επεισοδίων με βεγγαλικά και φωτοβολίδες.

Όπως σημείωσε:

«Εμείς δοκιμάσαμε τις μικτές εξέδρες με τον ΠΑΟΚ πριν από 10 χρόνια στη Λεωφόρο και είχαμε πολύ κακή εμπειρία. Βέβαια, ίσως δεν ήρθαν οι κατάλληλοι φίλαθλοι από τον ΠΑΟΚ, γιατί μόλις μπήκαν μέσα, πετάξανε βεγγαλικά, φωτοβολίδες κτλ. Έτσι σταμάτησε αυτή η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει τότε. Νομίζω με τους καινούργιους νόμους που είναι τόσο αυστηροί και με τις κάμερες που έχουνε μπει, ίσως σιγά-σιγά να μπορέσουμε πάλι να φέρουμε οπαδούς και των δυο ομάδων στα γήπεδα. Θα ήταν καλό για το ποδόσφαιρο και για τις ομάδες όλες. Εντάξει, θα υπάρχουν "ευγενικά" συνθήματα για τις δύο πλευρές, αλλά μέχρι συνθήματα. Τα συνθήματα τα δεχόμαστε. Είναι και για τα έσοδα των ομάδων καλό να είναι γεμάτα τα γήπεδα πάντα. Να ήταν όπως ήταν παλιά. Τα γήπεδα πάντα γεμίζανε. Είχαμε έως και 80.000 άτομα κόσμο».

Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τους νέους αυστηρούς νόμους και τις κάμερες στα γήπεδα, θα μπορούσε σταδιακά να επιστρέψει η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών, κάτι που χαρακτήρισε θετικό για το ποδόσφαιρο και τα έσοδα των ομάδων.

Προσωπικές αναμνήσεις και ποδοσφαιρικά ινδάλματα

Σε πιο προσωπικό τόνο, ανέφερε ότι έγινε Παναθηναϊκός λόγω συμμαθητών, ενώ ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακός, λέγοντας πως ήταν «πάντα της αντίδρασης».

Θυμήθηκε επίσης την πρώτη του αποβολή από το σχολείο, όταν πήγε να δει αγώνα με τον Ερυθρού Αστέρα στη Λεωφόρο, ενώ μίλησε με ιδιαίτερη αναφορά σε ποδοσφαιρικά του ινδάλματα όπως οι Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνου, Καψής, Γραμμός, Δομάζος, Ελευθεράκης και Φυλακούρης.

«Αισιόδοξος δεν είμαι, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι»

Για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, ο κ. Αλαφούζος τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλήρως εναρμονισμένο με τους κανονισμούς της UEFA, το οποίο – όπως είπε – θα είναι από τα ομορφότερα στην Ευρώπη.

Παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα του έργου, σημειώνοντας ότι τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η εξωτερική κατασκευή, τον Σεπτέμβριο ξεκινά η τοποθέτηση της σκεπής, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η βασική κατασκευή και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση χλοοτάπητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του γήπεδο στην έναρξη της σεζόν 2027-2028, δηλαδή σε περίπου 13-14 μήνες από σήμερα.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αισιόδοξος δεν είμαι γενικά, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι. Θα αλλάξουν τα πράγματα».

Βαρδινογιάννης: «Βεβαίως και στηρίζω τον Αλαφούζο»

Στον Γιάννη Αλαφούζο και στη συμβολή του στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε και ο πρώην μεγαλομέτοχος της ομάδας, Γιάννης Βαρδινογιάννης, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη στήριξή του, ενώ στάθηκε και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση του συλλόγου το 2012.

«Βεβαίως τον στηρίζω τον Αλαφούζο. Ο Παναθηναϊκός το 2012 ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε ο Γιάννης σε μένα και είπε ότι θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τον είχε προειδοποιήσει πως «θα μπλέξει σε κάτι που δεν θα ξεμπλέξει εύκολα».

Όπως είπε, ο Αλαφούζος ανέλαβε την ευθύνη και κατάφερε να βγάλει τον σύλλογο από τα οικονομικά προβλήματα, με τον Παναθηναϊκό σήμερα να διαθέτει «αξιοπρεπέστατη ομάδα χωρίς οικονομικά προβλήματα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα».

Μάλιστα, ο κ. Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε και στους οργανωμένους οπαδούς, χαρακτηρίζοντας τη Θύρα 13 «ψυχή της ομάδας» και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.

«Θα κρατούσα τη Θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχει κάνει τις χορογραφίες, είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ είναι η Λεωφόρος κι αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση Αλαφούζου για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ο Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας την περασμένη Τρίτη στο Prime Time του ΣΚΑΪ, με τον Παύλο Τσίμα, έθεσε το πρότζεκτ που προτείνει για τη Λεωφόρο και τη βάση του οράματός του για το μέλλον του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του μόνος του. Μαζί με το Κορωπί που φτιάχνουμε, θα έχει γήπεδο και προπονητικό κέντρο για πάντα», τόνισε αρχικά ο κ. Αλαφούζος και συνέχισε:

«Έχουμε κάνει μία μελέτη με τον Ανδρέα Κούρκουλα. Μία καταπληκτική ιδέα. Ουσιαστικά μένει η Λεωφόρος, φυτεύεται ολόκληρη, μέσα εκεί θα έχει πάρκο, γηπεδάκια».

Αναλυτικά η πρόταση για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου:

1)Παραμένουν τα δύο πέταλα. Δηλαδή η Θύρα 13 και δίπλα της η θύρα 14, καθώς το απέναντι πέταλο.

2)Θα γκρεμιστούν τα κόρνερ και από εκεί θα υπάρχουν ανοιχτοί διάδρομοι για το πάρκο και τα γηπεδάκια εντός του «γηπέδου». Περπάτημα, τζόκινγκ, ποδοσφαιράκι και πολύ πράσινο.

3)Οι παράπλευρες εξέδρες θα μετατραπούν σε καταστήματα, ώστε να αυτοχρηματοδοτείται η συντήρηση των εγκαταστάσεων.

4)Ο Τάφος του Ινδού, το επίσης ιστορικό κλειστό και η πισίνα, θα ανοίξουν και θα αποδοθούν «στα παιδιά των Αμπελοκήπων», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κούρκουλας.

Πηγή: skai.gr

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