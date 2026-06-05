ΟΑΣΘ: Προσωρινή δυσλειτουργία στις πινακίδες τηλεματικής στις στάσεις

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από χθες αργά το βράδυ, οι 200 πινακίδες τηλεματικής του Οργανισμού στις «έξυπνες» στάσεις, βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων.

Η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο Οργανισμός έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες «έξυπνες» στάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.