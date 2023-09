Δημοσκόπηση: Στο 17,7% η «ψαλίδα» ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασσελάκη – Διάσπαση βλέπουν 7 στους 10 πολίτες Πολιτική 20:48, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο 17,7% είναι η «ψαλίδα» της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Opinion Poll για το ACTION 24