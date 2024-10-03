Το τριπλό σχέδιό της για την Ελλάδα, την κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική παράταξη, παρουσίασε, απόψε, η 'Αννα Διαμαντοπούλου σε πολυπληθές ακροατήριο φίλων και υποστηρικτών μας στην κεντρική προεκλογική της συγκέντρωση στην Αθήνα.

«Κάθε μέρα και περισσότερο αποδεικνύουμε ότι Μπορούμε Ξανά να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Να δώσουμε ένα Νέο Όραμα στην Νέα Γενιά της πατρίδας για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο της Απάθειας και της Αποχής», ανέφερε η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι για να πετύχει απαιτείται «ηγεσία, αλλά και ηγετική ομάδα που να έχουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες, αλλά και τις ικανότητες να το υπηρετήσουν αποτελεσματικά, να το προβάλουν αξιόπιστα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με άλλα λόγια να κάνει το ΠΑΣΟΚ ισχυρή αντιπολίτευση, Πρώτη Πολιτική δύναμη και αύριο Κυβέρνηση». Η κ. Διαμαντοπούλου επανέλαβε τη θέση της πως «στις 6 Οκτωβρίου εκτός από Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ οι πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ θα αποφασίζουν και για την/τον επόμενο/η πρωθυπουργό της πατρίδας μας. Η μεγάλη αυτή ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη».

Επίσης, κατέστησε σαφές πώς το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γυρίσει «στο χρεοκοπημένο μοντέλο της ηγεσίας ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ουσιαστικό η ηγεσία να μην είναι ανέπαφη από την πραγματική ζωή και τον αγώνα επιβίωσης, να ξέρει από μετωπικές συγκρούσεις και εθνικές συναινέσεις».

Σχετικά με την κατάσταση στο πολιτικό σύστημα μετά τις Ευρωεκλογές επισήμανε ότι η ΝΔ χάνει 13 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο και παράλληλα η Αξιωματική Αντιπολίτευση διαλύεται, ενώ υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική αντιπολίτευση την οποία δεν μπορεί να υποδεχθεί μέχρι στιγμής κανένα κόμμα.

«Η χώρα χρειάζεται επειγόντως τον αντίπαλο πόλο, το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης στο οποίο οι πολίτες θα βλέπουν την επόμενη κυβέρνηση», συμπλήρωσε η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

Ειδικότερα για τη διακυβέρνηση της ΝΔ σημείωσε ότι υπάρχει απ΄ άκρη σε άκρη της Ελλάδας κοινωνική ανασφάλεια για το αύριο, με τη χώρα να βιώνει τιμές Δυτικής Ευρώπης και Βαλκανικούς μισθούς. «Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά από πέντε χρόνια είναι σαφές ότι προχωρά χωρίς πολιτικό πλαίσιο, χωρίς μακροχρόνιο σχέδιο, ενώ διοικείται με την ενός ανδρός αρχή έχοντας παύσει κάθε μορφή διαβούλευσης,» υποστήριξε η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Καταλόγισε, ακόμη, στην κυβέρνηση της ΝΔ έλλειψη πολιτικού σχεδίου, χειραγώγηση σε θεσμούς και ΜΜΕ και πελατειακή σχέση που αποτυπώνεται από τη διαχείριση των πόρων μέχρι το «επανακάμψαν δόγμα κατόπιν ενεργειών μου».

«Αυτή η μορφή διαχείρισης - αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης πρέπει να ελεγχθεί - πρέπει να ανατραπεί - πρέπει να αντικατασταθεί. Τώρα είναι η ώρα που το ΠΑΣΟΚ μπορεί

Το ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟ.

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΌΤΕ;

ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΙ;

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».

Για το πολιτικό σχέδιο που προτείνει ξεκαθάρισε ότι πρέπει να έχει σαφώς και καθαρά σοσιαλδημοκρατικό ιδεολογικό στίγμα που στον 21ο αιώνα απαιτεί Ισχυρό Κράτος, Αγορά που λειτουργεί με κανόνες για την παραγωγή Εθνικού Πλούτου, Κοινωνικό κράτος που αναδιανέμει και Δημοκρατία με Ισχυρούς και Ανεξάρτητους Θεσμούς. Διατύπωσε προγραμματικές θέσεις

1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ.....

3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΊΑ....

4)ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΈΓΗ....

6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ...

7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝ'ΑΣΤΕΥΣΗ

8)ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΌ...

9) ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

10)ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε πλήρως την θέση της για τη πολιτική και στρατηγική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ : «Το μεγάλο ΠΑΣΟΚ θέτει αυτονόητα και εξαρχής ως βασική διαχωριστική γραμμή του Κινήματος μας αυτή με τη συντήρηση σε όλες τις εκφάνσεις της, λαϊκίστικη, παραδοσιακή, φιλελεύθερη.

Την ίδια στιγμή όμως που το ΠΑΣΟΚ οριοθετείται με σαφήνεια απέναντι στον κάθε μορφής συντηρητισμό θα πρέπει να οριοθετήσει και να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις του και με τις κομματικές και πολιτικές δυνάμεις, πολιτικές και εκλογικές συμπράξεις κορυφής έως και ενιαίες κομματικές συγχωνεύσεις με αυτές τις δυνάμεις, που θολώνουν και ρευστοποιούν την ταυτότητα και τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να τεθούν εκτός της στρατηγικής ατζέντας του Κινήματος μας».

Η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κάλεσε όλους τους πολίτες της προοδευτικής παράταξης να πάνε στις κάλπες. «Προσκαλώ τους πολίτες να ψηφίσουν στις 6 Οκτώβρη για να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα.

Ζητώ την υποστήριξη και την ψήφο σας με την δέσμευση ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους ενωμένους για μια νέα αρχή», κατέληξε η 'Αννα Διαμαντοπούλου.

