Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, έθεσε - ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος - προς τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Timcho Mucunski, ερωτήματα που άπτονται της στάσης της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ και την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, τόνισε προς τον κ. Mucunski ότι ο σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των διεθνών συμφωνιών, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και ιδίως όσον αφορά βασικά άρθρα και προβλέψεις της, όπως το ζήτημα της ονομασίας και η Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία, δεν είναι απλώς διμερή ζητήματα αλλά και θεμελιώδης προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας).
Ο κ. Οικονόμου ρώτησε ευθέως τον κ. Mucunski ποιες ενέργειες θα αναλάβει η χώρα του για να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της ΕΕ, τηρώντας όλες τις διεθνείς συμφωνίες στο ακέραιο.
