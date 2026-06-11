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Στο Αυτόφωρο οδηγός που προκάλεσε ατύχημα σε κατάσταση μέθης - Δεν είχε δίπλωμα

Το ατύχημα συνέβη στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή των οδών Ανθυπολοχαγού Τασοπούλου και Βόρα, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός

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Οδηγός

Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ένα άνδρας 51 ετών, ο οποίος προκάλεσε ατύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 51χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του, με άλλο όχημα, στη συμβολή των οδών Ανθυπολοχαγού Τασοπούλου και Βόρα, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό, παρά μόνον με υλικές ζημιές.

Στο σημείο μετέβη η Τροχαία και στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο 51χρονος βρέθηκε ότι ήταν σε κατάσταση μέθης με ποσοστό αλκοόλ 0,82, όταν το όριο είναι 0,25.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία σε προγενέστερο χρόνο.

Ο οδηγός συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Τροχαίο ατύχημα Αγία Παρασκευή
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