Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι του Γάιου, στους Παξούς, όταν ημερόπλοιο που πραγματοποιεί ημερήσεις κρουαζιέρες, τυλίχτηκε στις φλόγες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό και είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το ημερόπλοιο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του, καθώς είχε πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή από την Πάργα προς τους Παξούς, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ προσεγγίζει ένα πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR. Παράλληλα, με εντολή Αρχηγού ΠΣ, στο σημείο μεταβαίνει και ένα ακόμη Πυροσβεστικό Πλοιάριο.

Οι προσπάθειες των Πυροσβεστικών δυνάμεων, επικεντρώνονται τώρα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσής της.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε 2 ε/π-α/ψ σκάφη άνευ επιβαινόντων πλησίον νέου επιβατικού σταθμού Γαΐου Παξών. Στην περιοχή βρίσκονται 1 πλοίο του Λιμενικού, 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνουν 2 πλοιάρια της Πυροσβεστικής και 1 ρυμουλκό. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.