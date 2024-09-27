Διαμαντοπούλου: Στόχος να προσέλθουν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ 400.000 πολίτες

«Εγώ έχω βάλει στόχο να προσέλθουν στις κάλπες των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ 400.000 πολίτες, γιατί πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την επόμενη ημέρα το πολιτικό σύστημα», τόνισε σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα, η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

«Ο στόχος να προσέλθουν στις κάλπες πάνω από 400.000 πολίτες πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί» σημείωσε προσθέτοντας: «Αυτό φαίνεται και από το debate, όπου έπειτα από πολλά χρόνια το παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, αλλά και από τις συναντήσεις που έχω με τους πολίτες. Κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε το κλίμα να αλλάζει. Τουλάχιστον εγώ αυτό προσλαμβάνω στις συναντήσεις μου με τους πολίτες, αφού όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει και όλο και πιο έντονο καταγράφεται το ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ δεν κολλήσει αυτήν την εβδομάδα ΣΥΡΙΖΑ και πορευθεί με ενότητα, και παράλληλα ο κάθε υποψήφιος, καθώς και οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν φερθούν με κοσμιότητα και χωρίς αντιπαλότητες, τότε η επόμενη ημέρα θα έχει κατοχυρώσει την ενότητα». «Άρα», συμπλήρωσε, «πολύς κόσμος και ενότητα θα είναι ένα τέλειο ξεκίνημα».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι «θεωρώ πως μετά τις ευρωεκλογές, όπου είχαμε την καθίζηση της ΝΔ και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος γυρίζει και βλέπει το ΠΑΣΟΚ», προσθέτοντας: «Δεν λέω ότι θα το ψηφίσει κιόλας, αλλά αυτό είναι στο χέρι μας και έχει να κάνει με τρία πράγματα. Πρώτον με μία προγραμματική κατεύθυνση που αφορά τον 21ο αιώνα, δεύτερον, με ένα κόμμα, το οποίο είναι αυτοδύναμο και ταυτόχρονα συμμετοχικό και ανοιχτό και τρίτον, με μία ηγεσία, η οποία μπορεί την επόμενη μέρα να εγγυηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά θα μπορεί να μπει και στην κυβέρνηση».

Στη συνέχεια, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι «αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ώστε να μην υπάρξουν αντεγκλήσεις σαν και αυτές που φάνηκαν χθες, να μην υπάρξουν προσωπικές επιθέσεις και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζουν τον υποψήφιο που θέλουν, χωρίς να κατηγορούν τους άλλους».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «αυτήν την εβδομάδα οι δημοκρατικοί πολίτες, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ουσιαστικό να δουλέψει ο καθένας μόνος του και να καλέσει κόσμο στις κάλπες, θυμίζοντας ότι μπορεί να ψηφίσουν όλοι και οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ». «Αν το κάνουν αυτό», τόνισε, «τότε θα αλλάξουμε τα δεδομένα».

