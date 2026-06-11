Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι

Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα, Πέμπτη από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ο Τζον Χίλι.

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τζον Χίλι αναφέρει πως παραιτείται λόγω των αμυντικών δαπανών που ζήτησε και δεν εγκρίθηκαν από τον Στάρμερ και το υπουργείο Οικονομικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως δεν δίνει στον στρατό τα χρήματα που χρειάζεται.

«Το αμυντικό πλάνο υπολείπεται κατά πολύ από αυτό που απαιτείται για την άμυνα της χώρας, σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς», τονίζει και επισημαίνει πως δεν του έμεινε άλλη επιλογή πέραν από αυτή της παραίτησης.



My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026



Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Κόμματος Μεταρρύθμισης (Reform UK), Ρόμπερτ Τζένρικ, συνεχάρη τον Χίλι για την απόφασή του να παραιτηθεί.

Σε ανάρτηση στο X, έγραψε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει όλα τα χρήματα του κόσμου για τα τρελά σχέδια του Εντ Μίλιμπαντ, την εξωτερική βοήθεια και τα επιδόματα για τους αλλοδαπούς. Αλλά τίποτα για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Μπράβο στον Χίλι. Ντροπή τους. Η Ριβς και ο Στάρμερ πρέπει να φύγουν κι αυτοί. Και μαζί τους και αυτή η άθλια κυβέρνηση των Εργατικών».

This Government has all the money in the world for Ed Milliband’s mad plans, foreign aid, and benefits for foreigners. But nothing for our armed forces.



Good on John Healey. Shame on them. Reeves and Starmer should go too. And with them this wretched Labour Government. https://t.co/f8QBpcLBVC — Robert Jenrick (@RobertJenrick) June 11, 2026

Και ο βουλευτής των Συντηρητικών και πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ανέφερε στο Χ πως «πάντα σεβόταν τον Τζον Χίλι». «Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει την άμυνα του κράτους και την προάσπιση των συμφερόντων μας με μεγαλύτερη σοβαρότητα από ό,τι ο Κίρ Σταρμερ ή η Ρέιτσελ Ριβς», σημείωσε.

I have always respected John Healey.



He clearly takes defence of the realm and defence of our interests more seriously than either Keir Starmer or Rachel Reeves. https://t.co/P9fGlu6ByJ — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) June 11, 2026

Μεγάλο πλήγμα για τον Στάρμερ

«Η παραίτηση του Τζον Χίλι από τη θέση του υπουργού Άμυνας είναι τεράστιο πλήγμα για έναν ήδη αποδυναμωμένο πρωθυπουργό», σχολιάζει ο πολιτικός συντάκτης του Sky News, Σαμ Κόουτς.

«Θα διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες αν αυτό θα αλλάξει ριζικά το παιχνίδι όσον αφορά το μέλλον του Κιρ Σταρμερ. Ο Τζον Χίλι έφυγε και αυτό έχει σημασία επειδή ήταν πιστός υποστηρικτής του Στάρμερ και ένα από τα πρόσωπα που τον βοήθησαν να παραμείνει στη θέση του, μετά τις τοπικές εκλογές», σημειώνει ο Κόουτς και συνεχίζει:

«Είναι επίσης πιστός υποστηρικτής των διαδοχικών ηγετών και έχει μακρά πορεία στο Εργατικό Κόμμα. Στους κύκλους του Εργατικού Κόμματος θεωρείται αξιόπιστος και υπεύθυνος. Είναι εργατικός. Δεν είναι ο τύπος του επιδεικτικού υπουργού που τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση λόγω της απογοήτευσής του από τον Κιρ Σταρμερ, από τη Ρέιτσελ Ριβς και της αδυναμίας της Ντάουνινγκ Στριτ και του πρωθυπουργού να καταλήξουν σε ικανοποιητική συμφωνία σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες».

Πηγή: skai.gr

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