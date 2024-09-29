«Μια βραδιά στην Αθήνα»: Χιουμοριστικό βίντεο της Α. Διαμαντοπούλου με «Απαράδεκτους»

Ένα χιουμοριστικό βίντεο για τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ , ανέβασε στα social media η Αννα Διαμαντοπούλου με πρωταγωνιστές έκπληξη: τον Σταμάτη Φασουλή και την παρέα των «Απαράδεκτων» Δήμητρα Παπαδοπούλου, Σπύρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Μπέζο.

Οι τέσσερίς τους γευματίζουν σε κάποιο εστιατόριο και συζητούν, ενώ πειράζουν τον Γιάννη Μπέζο προσποιούμενοι ότι έχει γίνει αγνώριστος.

Η Αννα Διαμαντοπούλου προσπαθεί να εξηγήσει στην Δημητρούλα για τις εκλογές και τονίζει την σημασία της συμμετοχής ενώ το βίντεο κλείνει με τον Σπύρο να λέει στην υποψήφια πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Σε χρειαζόμαστε, σε έχουμε ανάγκη».

Μέσα στην ταχύτητα και την πίεση της εκλογικής εκστρατείας ένιωσα ευλογημένη που βρέθηκα ένα βράδυ, σε αυτό το τραπέζι με τέτοιο ειδικό βάρος τέχνης και ταλέντου. Σταμάτη, Γιάννη, Σπύρο, και φυσικά Δημητράκι μου, σας ευχαριστώ για τα ωραία λόγια σας, για την κριτική σας ματιά,… pic.twitter.com/2HCVpqTI2q — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) September 29, 2024

«Μέσα στην ταχύτητα και την πίεση της εκλογικής εκστρατείας ένιωσα ευλογημένη που βρέθηκα ένα βράδυ, σε αυτό το τραπέζι με τέτοιο ειδικό βάρος τέχνης και ταλέντου. Σταμάτη, Γιάννη, Σπύρο, και φυσικά Δημητράκι μου, σας ευχαριστώ για τα ωραία λόγια σας, για την κριτική σας ματιά, για τις ιδέες, την ειλκρίνειά σας και φυσικά για το χιούμορ σας. Δεν ξέρω αν θα στηθείτε κι εσείς σε κάποια ουρά στις 6 Οκτώβρη, μακάρι!» έγραψε στη λεζάντα η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

