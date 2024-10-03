Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε -για μία ακόμη φορά- η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε πριν την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Π.Γ., καθώς στελέχη του οργάνου αμφισβήτησαν το περιστατικό που περιέγραψε πως έγινε στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου την Τετάρτη, όπου, όπως υποστηρίζει, της αφαίρεσαν τον λόγο. Είχε ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη οδηγία που εστάλη στις νομαρχιακές επιτροπές να ακολουθούν την κομματική γραμμή στους επίσημους διαδικτυακούς λογαριασμούς της.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι τα οικονομικά του κόμματος και τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων είναι και η επίθεση του Βαγγέλη Αντώναρου στον Κώστα Ζαχαριάδη. Σημειώνεται ότι ο κ. Ζαχαριάδης έχει ζητήσει την παραπομπή του κ. Αντώναρου στη Επιτροπή Δεοντολογίας.

Πηγή: skai.gr

