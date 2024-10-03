Σε εξέλιξη η ενημέρωση των γαλάζιων βουλευτών από τον Γεωργιάδη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ξεκίνησε στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, η ενημέρωση των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για θέματα αρμοδιότητάς του.

Η συνεδρίαση, που εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων που έχουν ξεκινήσει τα κυβερνητικά στελέχη, διεξάγεται μόλις ένα εικοσιτετράρο μετά την δεύτερη κατά σειρά ομαδική ερώτηση που κατέθεσαν 8 βουλευτές της πλειοψηφίας προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας για την επέκταση της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Προσερχόμενος στο κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως «είναι μια χρήσιμη ερώτηση, δεν ξέρω γιατί έγινε φασαρία. Δεν ήταν καθόλου επιθετική ίσα ίσα που ήταν πολύ καλογραμμένη και το ύφος πολύ συναδελφικό. Θέτει έναν πραγματικό προβληματισμό. Αν είναι κάτι που το αντέχουμε, θα το κάνουμε. Γιατί όχι. Αλλά πρέπει να το μετρήσουμε. Ακόμη το μετράμε. Δεν το απορρίπτω αξιωματικά. Πρέπει να το μετρήσουμε. Είναι ένα πολύ δόκιμο ερώτημα των συναδέλφων». «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν με ενόχλησε καθόλου η ερώτηση», πρόσθεσε.

Στην αίθουσα υπολογίζεται πως είναι περίπου 50 – 60 βουλευτές, ενώ από τους 8 που κατέθεσαν την χθεσινή ερώτηση παρευρίσκονται οι τέσσερις (Αθανασίου, Καλογερόπουλος, Ανδριανός, Χρυσομάλλης).

Η απρόσμενη είσοδος της Όλγας Γεροβασίλη

Η συνεδρίαση πάντως είχε και απρόοπτα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που ξεκινούσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Υγείας, μπήκε στην Αίθουσα της Γερουσίας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, θεωρώντας ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων – που διεξαγόταν εκεί προηγουμένως – δεν έχει τελειώσει. Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, που την υποδέχτηκε, της είπε με χιούμορ «είδατε το φως το αληθινό» ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε «καλοδεχούμενη».

