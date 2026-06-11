ΤτΕ: Αύξηση κατά 5,1% στις τιμές επαγγελματικών ακινήτων το 2025

Κατά 5,1% αυξήθηκαν οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το β' εξάμηνο του 2025, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 4,5% και των μισθωμάτων γραφείων όλων των κατηγοριών σε 1,0% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 4,8% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε 3,6%. Το β' εξάμηνο του 2025, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 3,9% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε 2,6% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2025 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος για το σύνολο της χώρας, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το 2024. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2025 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 7,0% στην Αθήνα, 4,2% στη Θεσσαλονίκη και 2,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β' εξάμηνο του 2025, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το β' εξάμηνο του 2024 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α' εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν αντίστοιχη αύξηση 0,6%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β' εξάμηνο του 2025 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 6,1% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και κατά 3,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ μειώθηκαν οριακά κατά 0,4% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025.

Για το σύνολο του 2025, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, αυξήθηκαν κατά 0,8% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο ρυθμός μεταβολής των μισθωμάτων γραφείων για την Αθήνα ανήλθε σε 5,5%, για τη Θεσσαλονίκη σε -1,2% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε -2,1%.

Κατά το β' εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 0,7% κατά το β΄ εξάμηνο του 2024 και 0,9% κατά το α' εξάμηνο του 2025 (αναθεωρημένα στοιχεία.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2025 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έναντι αύξησης 8,8% το 2024. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 5,3% για την Αθήνα, 2,7% για τη Θεσσαλονίκη και 4,4% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β' εξάμηνο του 2025, οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 4,0% το β΄ εξάμηνο του 2024 και 0,8% το α΄ εξάμηνο του 2025 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2025 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 5,4% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,9% στη Θεσσαλονίκη και 2,0% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2025.

Για το σύνολο του 2025, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 3,6% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 5,7% για την Αθήνα, 2,7% για τη Θεσσαλονίκη και 0,5% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β' εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2025 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 2,2% κατά το β' εξάμηνο του 2024 και 1,1% κατά το α' εξάμηνο του 2025 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Πηγή: skai.gr

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