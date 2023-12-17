«Αποκαλυπτική των κυβερνητικών προθέσεων και των εμμονών της Ν.Δ.», χαρακτήρισε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ο Νίκος Παππάς κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην Ολομέλεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε ότι το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο «ούτε απάντησε ούτε δεσμεύτηκε σε βελτιώσεις» σε μια σειρά από ζητήματα, όπως για το ότι «η χώρα έκανε, την περασμένη χρονιά, ρεκόρ 27ετίας στην είσπραξη φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς ανήλθε στο 29%, ενώ αν προσθέσουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές πάμε στο 43%», για το ότι «οι έμμεσοι φόροι προσεγγίζουν τα 2/3 των εισπράξεων της συνολικής φορολόγησης» και για το ότι «οι εισπράξεις από ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 7 δισ. ευρώ μετά το 2021, κατά 40% δηλαδή».

Σε ό,τι αφορά στον μέσο μισθό, ο τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι «δεν είναι τόσο ότι η υπόσχεσή σας περί αύξησής του προσκρούει σε όσα προβλέπει η Κομισιόν, είναι κυρίως ότι δεν χάνετε ευκαιρία να φέρνετε ρυθμίσεις οι οποίες συμπιέζουν τους μισθούς προς τα κάτω». Εξήγησε, αμέσως μετά, πως «δεν παραλείψατε στο φορολογικό νομοσχέδιο, όπου αποκαλύπτεται το τερατώδες ψέμα σας ότι δεν θα φορολογήσετε τη μεσαία τάξη, να φέρετε μία ρύθμιση που μετατρέπει τους ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε συμπιεστές μισθών. Αφού τους λέτε ότι “αν αυξήσεις τον μισθό του εργαζόμενου, θα σου αυξήσω το τεκμήριο και τον φόρο”. Αυτή είναι η απάνθρωπη κοινωνική μηχανική που νομοθετήσατε».

Με αφορμή την τροπολογία Καιρίδη, είπε προς τη Ν.Δ.: «Ήρθατε σε σύγκρουση με την πραγματικότητα και κινδυνεύετε με πολιτικό ακρωτηριασμό». Έχοντας περιγράψει λίγο νωρίτερα ότι «στα ζητήματα τα εθνικά και τα μεταναστευτικά η δεξιά κάνει πολιτικό μάρκετινγκ. Δεν έχει πολιτική. Τα χρησιμοποιεί στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής πολιτικής, μίας στόχευσης διέγερσης πολύ ταπεινών ενστίκτων. Θέλετε να πείσετε τους ανθρώπους, στους οποίους οι πολιτικές σας προκαλούν πόνο, ότι για τον πόνο δεν φταίτε εσείς αλλά ο κατατρεγμένος της διπλανής χώρας ή ο φτωχός της διπλανής πόρτας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του τόνισε: «Κάνετε τα πάντα για να διευρύνετε και να πολλαπλασιάσετε τις ανισότητες που προκύπτουν από την ακρίβεια, από την κρίση στη στέγη, από την κρίση στο χρέος. Η χώρα χρειάζεται μία μεγάλη προοδευτική στροφή και αυτή την υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με το πρόγραμμα του, που δεν διχάζει αλλά ενώνει δυνάμεις από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Για έναν συντελεστή προοδευτικό, κλιμακωτό, ενιαίο για όλα τα εισοδήματα, για έναν προοδευτικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, για μια ανάπτυξη που αφορά τους πάντες, για τον στόχο μίας νέας συλλογικής ευημερίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.