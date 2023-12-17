Τσακαλώτος στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό: Ο πολιτικός διάλογος υποβαθμίστηκε από την κυβέρνηση

Τις «ρητορικές τακτικές των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας», αποτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Σε αυτές τις ρητορικές τακτικές, ο κ. Τσακαλώτος, μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβε:

- Τη «σκόπιμη διαστρέβλωση» των επιχειρημάτων του αντιπάλου και την αμφισβήτηση στα κίνητρα του. «Εμβληματικό παράδειγμα» χαρακτήρισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, την περίπτωση του υπουργού Υγείας. «Του λέμε: Το ΕΣΥ έχει πολλά προβλήματα, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις. Και απαντάει: Όποιος κάνει κριτική δεν ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους και επιτίθεται σε αυτούς. Το τερματίζει μάλιστα ο υπουργός όταν νιώθει να τον πνίγει το άδικο για τις επιθέσεις στο προσωπικό του ΕΣΥ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε πως η τιμητική διάκριση απονέμεται στον ίδιο τον πρωθυπουργό «που όταν τον ρωτάμε αν υπάρχουν επαναπροωθήσεις, μας απαντάει ότι υποστηρίζουμε ανοιχτά ή κρυφά τους Τούρκους και τα συμφέροντά τους».

- Την επίθεση στην αντιπολίτευση πριν καν μπορέσει να κάνει μια ερώτηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσει η κυβέρνηση ότι η συζήτηση θα είναι βραχυκυκλωμένη. Εμβληματικό παράδειγμα, αυτής της ρητορικής πρακτικής είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε: «Λέει ο υπουργός: Όλη η αντιπολίτευση υποστηρίζει τους εγκληματίες. Στόχος να μην γίνει επί της ουσίας συζήτηση και να μην γίνουν ερωτήματα, όπως το αν οι μεγαλύτερες ποινές μειώνουν πραγματικά την εγκληματικότητα, ή το ερώτημα το να επιτραπεί σε μάρτυρα αστυνομικό να μην προσέλθει στο δικαστήριο, αν παραβιάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εξετάσει κατ' αντιπαράσταση τον αστυνομικό ως μάρτυρα».

- Οι απαντήσεις να μην έχουν σχέση με την ερώτηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε «εμβληματικό παράδειγμα» της ρητορικής αυτής τακτικής, τον υπουργό Οικονομικών. «Του λέμε: Είμαστε στην τελευταία τετράδα του ΟΟΣΑ όσον αφορά τους μέσους μισθούς, και απαντάει: Η ανεργία έχει μειωθεί. Τιμητική διάκριση: Δυστυχώς πάλι ο κ. Χατζηδάκης. Του λέμε για στοιχεία για τη σύνθεση των επενδύσεων και αν αλλάζουν την παραγωγική δομή. Και απαντάει για Pfizer, Google και Microsoft», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

-Να μετατρέπεις την αποτυχία σε επιτυχία. «Εμβληματικό παράδειγμα: ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Θεοχάρης. Του λέει η αντιπολίτευση, ο κ. Κατρίνης: Η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά, δεν παρεμβαίνει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Μας απαντάει: Αυτό είναι κομπλιμέντο και παρότρυνση στην κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

«Η πιστή τήρηση των κανόνων αυτών ενδεχομένως σε κάνουν καλό νεοδημοκράτη πολιτικό και άξιο στέλεχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ωστόσο υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και του πολιτικού διαλόγου τόσο πολύ που αναρωτιέσαι αν υπάρχει και πιο κάτω», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος.

