Δένδιας: Συνταξίδεψε με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου στο Λουξεμβούργο

Μετά το γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο της Αθήνας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογό τους Σάμεχ Σούκρι συνταξίδεψαν προς Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχουν στο 9ο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αιγύπτου.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, σε παραλιακό εστιατόριο της ελληνικής πρωτεύουσας, γεύμα εργασίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κα τη Βόρεια Αφρική.

