Συνάντηση Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Μιχάλη Γιωργάλλα Πολιτική 12:14, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας με τον Πρόεδρο της Κύπρου και άλλα μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης