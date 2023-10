Βορίδης: Ανεπιφύλακτη στήριξη του Κ. Μητσοτάκη στο πρόσωπο του Γ. Κασαπίδη Πολιτική 11:12, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι οι περιφέρειες είναι μεγάλες διοικητικές οντότητες και οι επιλογές που γίνονται σε αυτές, έχουν ξεκάθαρο ιδεολογικό χρώμα