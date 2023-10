Η Ελλάδα με τη φρεγάτα Αιγαίον ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης «Ειρήνη» Πολιτική 10:50, 01.10.2023 linkedin

Η σύσταση της επιχείρησης «Ειρήνη» για «την τήρηση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ για τη Λιβύη, είχε γίνει με απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ