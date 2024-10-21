Με αντικείμενο τη συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα δορυφορικών επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης και αρμόδιοι επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε συνέχεια της σύσκεψης η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2024 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκαν το ζήτημα της απόκτησης και λειτουργίας του Εθνικού Δορυφόρου και της αξιοποίησής του από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας (ΕΛΚΑΚ).

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε κατά την εισαγωγική παρέμβασή του:

«Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο, και οφείλεται και στις δικές σας μεγάλες προσπάθειες, είναι η σύσφιγξη των δεσμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή στην πραγματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ότι προέκυψε αυτή η ανάγκη, ότι καλύπτεται αυτή η ανάγκη υπό τη στενή μας συνεργασία, δείχνει ακριβώς πώς οι Ένοπλες Δυνάμεις, όλη η χώρα - αλλά εγώ μιλάω εξ ονόματος των Ενόπλων Δυνάμεων μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ που είναι στα αριστερά μου - περνάμε σε μια νέα εποχή στην οποία οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το δόγμα της αποτροπής. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε το θέμα του επικοινωνιακού δορυφόρου των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο για μας είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό τους, το θέμα των μικροδορυφόρων, το θέμα των εγκαταστάσεων σε ήδη υπάρχουσες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων φορέων του δικού σας Υπουργείου. Που κι αυτό οδηγεί σε μια περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων, τη συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις στο εξωτερικό, διπλής χρήσης, και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά για την εδώ παρουσία σας, για τη συνεργασία, στην οποία προσβλέπω. Προσβλέπω, δηλαδή, όταν φύγουμε – διότι όλοι φεύγουμε μια ημέρα - να αφήσουμε πίσω μας μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη ψηφιακή πραγματικότητα και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη χώρα. Ευχαριστώ και πάλι θερμά».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό, Νίκο Δένδια, προχωράει με εξαιρετικούς ρυθμούς. Είναι εντυπωσιακό ότι πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διαστημικού οικοσυστήματος. Τόσο τα έργα που υλοποιούνται σήμερα, αλλά και το ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών που παράγουν διαστημική τεχνολογία, θέτουν τη χώρα μας στο κέντρο των εξελίξεων. Εμβαθύνουμε τα πεδία συνεργειών μας μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο περιλαμβάνει ένα δορυφορικό σκέλος, όπως και το επίγειο κομμάτι με ένα hub συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων, ενώ πολύ καλά πήγε και η διαβούλευση για το νέο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. Ο κόσμος αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν με στόχο την ειρήνη και την ασφάλεια των χωρών. Στο πλαίσιο αυτό ισχυροποιούμε και διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι χαρά και τιμή να είμαστε στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων».

