Οι αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Οι ρόλοι για Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου και Δούκα

Ποιοι συγκροτούν το 9μελές Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο - Ποια πόστα αναλαμβάνουν Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος - Πού συμμετέχει ο Δούκας 

Ανδρουλάκης

Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, συγκροτείται 9μελές Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, στο οποίο θα μετέχουν οι: 

Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Νίκος Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Θανάσης Γλαβίνας, Μυρτώ Σαμαρά, Κατερίνα Σολωμού, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Η συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου θα γίνει αύριο στις 16.00 ενώ η Κ.Ο. την Τετάρτη στις 10.00 το πρωί πριν την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού αναλαμβάνει η πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε. και πρώην Υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου.

Συντονιστής Ομάδας Προγράμματος αναλαμβάνει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, Νομικός - Πολιτικός Επιστήμονας και αναπληρώτρια, η Κατερίνα Πλέσια-Ευσταθοπούλου, Μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται ο Κώστας Τσουκαλάς, Δικηγόρος – Εργατολόγος. 

Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται η Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου & Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ προτείνεται ο Δημήτρης Μπιάγκης, Βουλευτής Κέρκυρας, ο οποίος επιπλέον αναλαμβάνει υπεύθυνος Δημογραφικής Πολιτικής.

Για τη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προτείνεται ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων.

Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα είναι οι:

  • Παύλος Γερουλάνος
  • Δημήτρης Μάντζος

Επιπλέον, ανακοινώνονται οι υπεύθυνοι των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας:

  • Κ.Τ.Ε. Οικονομικών: Πάρις Κουκουλόπουλος
  • Κ.Τ.Ε. Οικονομίας (Τράπεζες, Ιδιωτικό χρέος & προστασία δανειοληπτών, Επενδύσεις) Μιλένα Αποστολάκη
  • Κ.Τ.Ε. Οικονομίας (Ταμείο Ανάκαμψης): Παύλος Γερουλάνος  
  • Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών: Δημήτρης Μάντζος
  • Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας: Μιχάλης Κατρίνης
  • Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών: Παναγιώτης Δουδωνής 
  • Κ.Τ.Ε. Παιδείας: Στέφανος Παραστατίδης  
  • Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού & Νέας Γενιάς: Χριστίνα Σταρακά  
  • Κ.Τ.Ε. Υγείας: Ιωάννης Τσίμαρης
  • Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη: Γιώργος Μουλκιώτης
  • Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών: Τάσος Νικολαΐδης
  • Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος:  Μανώλης Χριστοδουλάκης
  • Κ.Τ.Ε. Ενέργειας: Φραγκίσκος Παρασύρης
  • Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης: Γιώργος Νικητιάδης   
  • Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: Ελένη Βατσινά
  • Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Παύλος Χρηστίδης
  • Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας: Ευαγγελία Λιακούλη
  • Κ.Τ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ιλχάν Αχμέτ
  • Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού: Νάγια Γρηγοράκου
  • Κ.Τ.Ε. Μετανάστευσης και Ασύλου:  Νάντια Γιαννακοπούλου 
  • Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Κατερίνα Καζάνη
  • Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Μανόλης Χνάρης
  • Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας: Σταύρος Μιχαηλίδης & Κ.Τ.Ε. Νησιωτικής Πολιτικής: Παναγιώτης  Παρασκευαΐδης 
  • Κ.Τ.Ε. Τουρισμού: Κατερίνα Σπυριδάκη
  • Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Απόστολος Πάνας
  • Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ανδρέας Πουλάς
