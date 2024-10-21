Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, συγκροτείται 9μελές Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, στο οποίο θα μετέχουν οι:

Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Νίκος Χριστοδουλάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Θανάσης Γλαβίνας, Μυρτώ Σαμαρά, Κατερίνα Σολωμού, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Η συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου θα γίνει αύριο στις 16.00 ενώ η Κ.Ο. την Τετάρτη στις 10.00 το πρωί πριν την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή.

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού αναλαμβάνει η πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε. και πρώην Υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου.

Συντονιστής Ομάδας Προγράμματος αναλαμβάνει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, Νομικός - Πολιτικός Επιστήμονας και αναπληρώτρια, η Κατερίνα Πλέσια-Ευσταθοπούλου, Μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται ο Κώστας Τσουκαλάς, Δικηγόρος – Εργατολόγος.

Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται η Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου & Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ προτείνεται ο Δημήτρης Μπιάγκης, Βουλευτής Κέρκυρας, ο οποίος επιπλέον αναλαμβάνει υπεύθυνος Δημογραφικής Πολιτικής.

Για τη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προτείνεται ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων.

Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα είναι οι:

Παύλος Γερουλάνος

Δημήτρης Μάντζος

Επιπλέον, ανακοινώνονται οι υπεύθυνοι των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας:

Κ.Τ.Ε. Οικονομικών: Πάρις Κουκουλόπουλος

Κ.Τ.Ε. Οικονομίας (Τράπεζες, Ιδιωτικό χρέος & προστασία δανειοληπτών, Επενδύσεις) Μιλένα Αποστολάκη

Κ.Τ.Ε. Οικονομίας (Ταμείο Ανάκαμψης): Παύλος Γερουλάνος

Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών: Δημήτρης Μάντζος

Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας: Μιχάλης Κατρίνης

Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών: Παναγιώτης Δουδωνής

Κ.Τ.Ε. Παιδείας: Στέφανος Παραστατίδης

Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού & Νέας Γενιάς: Χριστίνα Σταρακά

Κ.Τ.Ε. Υγείας: Ιωάννης Τσίμαρης

Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη: Γιώργος Μουλκιώτης

Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών: Τάσος Νικολαΐδης

Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος: Μανώλης Χριστοδουλάκης

Κ.Τ.Ε. Ενέργειας: Φραγκίσκος Παρασύρης

Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης: Γιώργος Νικητιάδης

Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: Ελένη Βατσινά

Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Παύλος Χρηστίδης

Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας: Ευαγγελία Λιακούλη

Κ.Τ.Ε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ιλχάν Αχμέτ

Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού: Νάγια Γρηγοράκου

Κ.Τ.Ε. Μετανάστευσης και Ασύλου: Νάντια Γιαννακοπούλου

Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Κατερίνα Καζάνη

Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Μανόλης Χνάρης

Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας: Σταύρος Μιχαηλίδης & Κ.Τ.Ε. Νησιωτικής Πολιτικής: Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Κ.Τ.Ε. Τουρισμού: Κατερίνα Σπυριδάκη

Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Απόστολος Πάνας

Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ανδρέας Πουλάς

Πηγή: skai.gr

